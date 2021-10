Tyngst på hela festivalen?

Hedvig Mollestad Trio

Fasching, Stockholm Jazz Festival 21 oktober

Något som år efter år är slående med Stockholm Jazz Festival är programmets oerhörda bredd. Här finns allt från swing och solopiano till storband och funk, för att nämna något. När norska Hedvig Mollestad Trio inleder sin konsert gör de det med tre låtar som antagligen är det tyngsta på hela festivalen.

Leo Flash’ return to the underworld, som även är öppningsspåret på trions senaste skiva, riffar loss i ett mäktigt gung, med aviga rytmer och ett slidesolo på elbas av Ellen Brekken. Efterföljande Gimbal är desto långsammare och är närmast psykedelisk doom metal med blytung bas, malande trumspel och rejält svaj i Mollestads gitarrton.

Efter ett synkoperat intro på hi-hat signerat Ivar Loe Bjørnstad briserar plötsligt tredje låten Bewitched, dwarfed and defeathered igång med ett ofattbart tungt riff. Det avlöses plötsligt av ett fuzzigt bassolo där sextondelarna flödar, och sedan av ett tjutande gitarrsolo.

Hade bandet fortsatt i liknande stil hela kvällen hade tyngden måhända malt ner Fasching till småsmulor, men just efter dessa tre inledande låtar trappar de ner volymen ordentligt. Brekken byter till kontrabas, Loe Bjørnstad spelar enbart på cymbaler och några små gongar, och Mollestad trampar bort disten.

De här växlingarna återkommer några gånger till under konserten, som pendlar mellan allt från ett oerhört slamrigt trumsolo till ett finkänsligt dito med stråke på kontrabas där flageoletter är i centrum. Till och med stillsamt vispspel på virveltrumman dyker upp i en låt.

Riktigt den tyngd som de öppnade med kanske inte finns i de återstående låtarna, men svänget i de ofta kraftigt synkoperade riffen är enormt när trion sätter den sidan till. I sista låten kliver Hedvig Mollestad ut i publiken en stund, och i extranumret är det Brekken som tar ett hopp från scenen och rockar loss med elbasen närmast upp i ansiktet på de sittande åhörarna framför den, innan hon kliver upp på en stol och riktar den mot publiken på övre etaget.

text & bild: Rasmus Klockljung