Tio skivor att se fram emot 2023

Vårfloden av nya utgivningar har inte tagit fart riktigt än, även om det börjat droppa så smått så här halvvägs in i januari. Men det väntar en hel del godbitar runt hörnet och här har vi valt ut tio svenska album som vi ser fram emot lite extra det närmaste halvåret!

Anders Jormin: Pasado en claro (ECM)

Redan nu på fredag kommer den här utsökta delikatessen som är ett slags vidareutveckling av Jormins firade trio med Lena Willemark (fiol och sång) och japanskan Karin Nakagawa på koto, som tidigare gett ut skivan Trees of light (och åtminstone i början gick under namnet Lyöstraini). Nu utökas trion med trumslagaren Jon Fält vilket förstås ger ytterligare klangmöjligheter till deras unika värld.

Släpps 20 januari. Lyssna på singeln Angels redan nu.

Groupa: Kind of folk vol IV – Iberia (All Ice Records)

Efter Sverige, Norge och Island tar Groupa ett litet längre kulturellt kliv för den fjärde volymen i utforskarserien Kind of folk och reser till den iberiska halvön för möten med spanska och portugisiska folkmusiker. Bland annat kommer vi att höra slagverkaren och sångerskan Vanesa Muela och sångerskan Sofia Adriana. Låter mäktigt det vi fått tjuvlyssna på!

Släpps 1 mars.

Emmalisa Hallander: Have a look inside (Varva Records and Music)

Jag fick upp ögonen för jazzvokalisten Emmalisa Hallander på ett showcase för up and coming jazzmusiker i höstas – och, ja, ni vet, när man inser direkt att någon har det … I mars kommer hennes skivdebut i eget namn, ett nätt litet album med sex egenskrivna sånger och en tolkning av Miljarder stjärnor från Per Texas Johanssons tidiga klassiker Alla mina kompisar, en låt som fått en nyskriven text av Hallander.

Släpps 24 mars. Första singeln When I hear the silence kommer i mitten av februari.

Livet Nord: Paperbird (Kakafon Records)

Vi har hört henne i otaliga sammanhang i decennier, i band som New Tango (numera Tide) Orquesta och Kaja, hon lär ha medverkat på över sextio album och har dessutom arrangerat klubbar och driver viktiga skivbolaget Kakafon. Men först nu kommer hennes solodebut, en skiva som bygger på musik från en cirkusföreställning. Gästerna är såklart många och namnkunniga när Livet Nord bjuder in och totalt arton musiker hörs på skivan. Äntligen! Möt henne i Liras vårnummer!

Släpps i maj. Lyssna redan nu på singeln Suddenly she passed by.

Langendorf United: Yeahno yowouw land (Sing a song fighter/Black Sweat Records)

Och på tal om äntligen. Saxofonisten Lina Langendorf är en musiker som kanske gått under radarn för många genom åren, men där det alldeles uppenbart bara varit en tidsfråga innan hon skulle ställa till med något rejält eget. Och nu smäller det. Langendorf United är en krutdurk till band där hon förutom parhästen Daniel Bingert samlat klavermagikern Martin Hederos, kontrabasisten Ole Morten Vågan och trummisen Andreas Werliin. Musiken hämtar mycket inspiration i Afrika med stora doser ethiojazz men också västafrikanska rytmer och det är bara att hålla i sig och åka med. Senare i vår kommer även nämnde Daniel Bingert med ett nytt eget album – så festen fortsätter.

Släpps 9 februari. Singeln Selam New släpps 20 januari.

Jenny Almsenius: titel ej klar (Ladybird)

Visartisten Almsenius har lite till sin egen förvåning, så berättar hon, fallit pladask för Povel Ramels texter och melodier och har spelat in en hel skiva med egna tolkningar av hans låtar. Mer och mindre kända låtar i bluesigt jazziga tolkningar. Vi har alltid haft en soft spot för Jenny Almsenius – kanske kan detta bli ett bredare genombrott? Men först måste hon komma på vad skivan ska heta … :-)

Släpps i april. Första singeln kommer i februari.

Miriam Aïda: Pïeces (Connective Records)

Sist vi hörde av mångsidiga sångerskan Miriam Aïda var med temaskivan Loving the alien, där väl valda klassiker av David Bowie fick sig en brasiliansk svängom. Nu fortsätter hon på coverspåret med ett album där tio av elva låtar är tolkningar av artister som Silvio Rodríguez, Stevie Wonder och Gil Scott-Heron. Första smakprovet är en supersvängig brasse-omtolkning av Beyoncés och Kendrick Lamars låt Freedom. Andra singeln blir Nina Simones Four women, även planerad som Miriam Aïdas bidrag till den årliga Black History Month.

Släpps 31 mars. Singeln Freedom släpps 20 januari.

Ellika Frisell & Rafael Sida: Färg och tid (Supertraditional)

Den här skivan har vi inte hört en ton från än men detta spelmansmöte mellan de två livskamraterna och mästarmusikerna bådar minst sagt gott. Vi har hört dem tillsammans tidigare när Rafael Sida förstärkte den banbrytande duo som Ellika Frisell hade med den västafrikanske koraspelaren Solo Cissokho. Räkna med nordiskt rotat fiolspel och latinamerikanska rytmer i sinnligt samspel.

Släpps i maj.

Lena Jonsson Trio: titel ej klar (Hedgehog Music)

Stories from the outside från 2020 utsåg vi till årets album i Lira (den belönades senare även med såväl Grammis- som Manifestpris), så förväntningarna kan förstås inte vara annat än skyhöga när trion nu följer upp med ett nytt album. Väntar på oss gör fjorton nyskrivna Lena Jonsson-låtar och hon berättar att hon utmanat sig själv den här gången, ”tagit ut svängarna både i kompositioner och produktion”. Mer mörker utlovas också, men även party som sig bör.

Släpps i april.

Konrad Agnas: Rite of passage (Moserobie)

Den som sett trummisen Konrad Agnas på scen vet att det är en musiker som liksom är sin musik. Och på sistone känns det som att han tagit ett par stadiga kliv framåt – ifjol exempelvis i Hederosgruppen och lyxkvartetten Agnas Flaten Ståhl Texas. Nu kommer 32-åringens första skiva i eget namn där hans nydanande kompositioner spelas av en superkvartett med Per Texas Johansson, Johan Graden och Torbjörn Zetterberg.

Släpps i april.

Texter och urval: Patrik Lindgren

