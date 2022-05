Tar ut svängarna med stor precision

Sväng

Stallet, Stockholm 30 april 2022

Den finländska kvartetten Sväng är ett band av ett mer udda slag. Här finns två som turas om att spela melodier och stämmor, en basist och en som spelar ackord, precis som i många andra grupper, men det ovanliga är att allihop enbart spelar munspel.

Eero Grundström och, på den här turnén, skånske vikarien Filip Jers, är solister och briljerar gång på gång med pulserande rytmiska komp och oerhört starkt melodispel. Hur fort det än går är deras artikulation imponerande säker, varenda ton hörs tydligt och de formar tonerna häpnadsväckande mycket. Pasi Leino spelar ett enormt basmunspel med två våningar och når ofattbart djupa toner, och Jouko Kyhälä spelar ett egendomligt ackordmunspel som mest ser ut som ett litet tangentbord med en massa knappar för olika ackord.

Under sina tjugo år har Sväng tagit sig an många olika slags musik, och på Stallet får vi höra deras bredd till fullo. Från senaste albumet In trad we trust hämtas flera traditionella finska folkmelodier, som en svit med tre kadriljer där kompet så småningom är så hetsigt att det närmast låter som techno. Jers spelar Gånglek från Älvdalen, känd från Jazz på svenska, på ett mycket vackert sätt, och väver in en hyllning till munspelslegendaren Toots Thielemans som skulle fyllt hundra år just denna dag.

Bandet tolkar en marsch av Sibelius, spelar flera egenskrivna tangomelodier, och Svängtime rag är just en sorts ragtime, fast också den skriven av bandet själva. Kanske allra bäst är en traditionell rumänsk låt där tempot efterhand ökar nästan bisarrt mycket, men hela tiden alltså med fullständigt tydligt spel.

Sväng skriver alltså en hel del egna låtar, och Jouko Kyhälä briljerar som kompositör med bland annat den mycket vackra Humaljärvi där han själv spelar melodin, och den taktartsskiftande Kiiskellä kisaa.

Med små medel, oerhört stor skicklighet och en hel del humor är Sväng inte bara briljanta musiker utan också riktigt fina underhållare.

Rasmus Klockljung