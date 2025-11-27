Redaktionsbloggen

Faksimil ur Lira #4 2025. BILD: Sascha Kajic

Tänjer på dragspelets gränser

27 nov 2025
Musiktips

Såg ni bildreportaget från Womex i nya numret av Lira? Den allra första bilden till vänster visar den belarusiske dragspelaren Yegor Zabelov, vars egenartade musik och expressiva scenframträdanden (han kallar sig själv en ”accordion fighter”) verkligen tänjer på begreppet dragspelsmusik – lite i samma skola som finske instrumentkollegan Antti Paalanen. I dagarna ger han fyra konserter runt om i Sverige, för den som är sugen på lite äventyr:

28/11 Hallunda Folkets hus, Stockholm
29/11 Mono, Växjö
1/12 Skogen / Koloni, Göteborg
3/12 Världshuset, Uddebo

