Sydafrikansk lobbyverksamhet

Mzwakhe Hlatshwayo

African Jazz Club

Hotel Hellsten, Stockholm 12 mars

African Jazz Club en snedtrappa upp till en hotellbar. Svarta väggar dekorerade med afrikanska masker och svartvita reportagefoton från resor i Afrika. Engelska låga läderfåtöljer strax framför där musikerna ska spela. En scen för små intima konserter inom världsmusik och jazz.

Eldsjälen Mzwakhe Hlatshwayo presenterar här just sådana små intima konserter, och denna kväll spelar han själv med sitt band musik från sitt hemland Sydafrika. Som sig bör inleder de med Dollar Brand/Abdullah Ibrahim-klassikern Woza mtwana. Pianisten Mzwakhe Hlatshwayo berättar att han som ung musikstudent fick tillfälle att intervjua Dollar Brand om hans komponerande och musikmetod. Qula kwedini följer, en ”stick fighting song”, en del av Xhosa-kulturens traditionella initiering, när pojkar blir män och visar sin styrka. Moder Afrika får sin tribute i Jikel emaweni, en klassisk Miriam Makeba-låt.

Andra set inleds med med Dollar Brand/Abdullah Ibrahims Mannenberg som blivit något av en nationalhymn i Sydafrika. Entlombeni, som betyder ”Tillsammans”: ”going down and stomping your feet in the ground, going down the soil”. För att förtydliga hoppar Mzwakhe Hlatshwayo upp från elpianot och gör en akrobatisk stampdans på den persiska mattan framför våra fötter. ”Knyt upp skosnörena och kom upp på golvet” utmanar han publiken som nu myser djupt nedsjunkna i fåtöljerna. Alla bromsklossar är lossade. Tsakwe, en slagverksexplosion med djembe, conga och trumset, virvlar upp smattrande trumkaskader så trumhinnorna bågnar.

Balladen Zandile tar ned tempot med dedikationen: ”If you have someone in your mind, dedicate this song to that person”. Allas våra tankar far ut i alla riktningar, ut i den stora staden, ut i den vida världen. Till tonerna av pianorytmer från Kapstaden på Afrikas sydspets.

Text och liveteckningar: Martin Ehrling

Musiker

Mzwakhe Hlatshwayo piano

Ralph Youngblood bas

Jens Nilsson sax

Robin Cochrane trummor

Kebba Jobateh conga