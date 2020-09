Svenskt tema när Uppsala bjuder in till årlig gitarrfest

För den som undrat in i det sista: jodå, det blir en Uppsala Internationella Gitarrfestival också i år, meddelade arrangörerna så sent som igår och redan imorgon torsdag släpps biljetterna – som förstås är få, 50 per konsert, så det lär vara läge att passa på …

Temat för detta något nedbantade år blir det lägliga Made In Sweden, ”en manifestation av svenska artister, svensk musik och svenskbyggda instrument”.

– Vi behöver inspirationen och energin av varandra, mer än någonsin. Och vi behöver mötas! Uppsala Internationella gitarrfestival har under de senaste 17 åren varit en viktig mötesplats för människor och musik. Även om det som nu sker i begränsad form måste kulturen få ta plats, höras och synas i det offentliga rummet, säger festivalchefen Klaus Pontvik.

Bland programpunkterna kan nämnas en kväll med Lisa Nilsson och gitarristerna Mattias Torell och Mats Bergström, Emil Ernebro med mandolinisten Erik Igelström, samt en specialare där duon The Gothenburg Combo bjudit in gitarristerna Susanna Risberg och David Stackenäs samt sångerskan Lina Nyberg för att premiärspela musik inspirerad av litteratur, nyskrivna stycken av utvalda komponister som Georg Riedel, Lina Nyberg, Jojje Wadenius, Ann-Sofi Söderquist, Nils Berg, Susanna Risberg, David Stackenäs och Nina de Heney.

Patrik Lindgren