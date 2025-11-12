Svensk jazzglans i Grammynomineringarna

I fredags presenterades årets nomineringar till de prestigetunga, amerikanska Grammy-statyetterna. Svenska Bohuslän Big Band är tillsammans med stjärnpianisten Danilo Pérez nominerade i kategorin bästa storbandsalbum, för skivan Lumen.

– Samarbetet med Danilo Pérez är något vi är väldigt glada och stolta över och att det nu resulterat i en Grammynominering känns helt otroligt, berättar Eric Brandström-Arellano, produktions- och planeringsansvarig för Bohuslän Big Band.

Albumet Lumen kom till som en del av ett fortfarande pågående samarbete mellan det västsvenska storbandet och pianisten och kompositören Pérez från Panama.

Så sent som i januari var Bohuslän Big Band inbjudna av Danilo Pérez att medverka på Panama Jazz Festival, och nu i dagarna spelar de tillsammans på festivalen Guimarães Jazz i Portugal.

– Det här projektet ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Idén föddes under covid-19-pandemin, en tid som utmanade oss alla, och dess release är ett bevis på engagemanget, kreativiteten och andan hos alla som gjorde denna global jazz-vision till verklighet, säger Danilo Pérez själv i ett utlåtande.

Lumen spelades in i Nilento-studion redan hösten 2021 men gavs ut i oktober förra året på svenska Prophone Records. Skivan utgörs av Danilo Pérez egna kompositioner i nya arrangemang för Bohuslän Big Band. På Grammygalan den 1 februari ställs de mot bland andra Christian McBride Big Band och Sun Ra Arkestra.

Lira intervjuade Danilo Pérez 2020 i samband med att det svenska samarbetet drog igång, då Danilo Pérez var så kallad artist in residence på Vara Konserthus, som samarbetar nära med Bohuslän Big Band.

Artikeln, där Pérez berättar om begrepp som ”comprovising” och ”zero gravity”, finns att läsa i sin helhet här – och vi passar på att öppna texten även för den som ännu inte prenumererar!

Text: Patrik Lindgren

Bild: Lukasz Rajchert (Danilo Pérez), Martin Frick (Bohuslän Big Band)