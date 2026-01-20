Svante ”Slowman” Törngren är död

Sångaren, gitarristen och låtskrivaren Svante ”Slowman” Törngren har avlidit, 68 år gammal. Artistnamnet lär han ha tagit sig eftersom det tagit så lång tid för honom att komma ut som artist i eget namn – först 2008 gav han ut sitt första album i eget namn, efter en mångårig paus från musikkarriären.

Sedan dess har han varit desto mer aktiv, både med turnerande och albumutgivningar. Senaste skivan The invisible son kom för ett år sedan med en nybildad trio där Owe Eriksson spelade bas och Thomas Björklund trummor.

Musikaliskt var kärnan bluesrock och americana, med förebilder som Jimi Hendrix, Eric Clapton och Ry Cooder.

Svante Törngren avled förra tisdagen, den 13 januari, efter en tids sjukdom.

Patrik Lindgren