”Svängigt, maffigt, coolt, funkigt”

Yttling Jazz

Stockholm Jazz Festival, Slaktkyrkan, 14 oktober 2025

Jazzmusikern Björn Yttling är från början också popmusiker (någon berättade att hans första musicerande var att skapa Pet Shop Boys-inspirerade melodier på tramporgel!). För många är han också mest känd som Björn i Peter, Bjorn & John, en gång i tiden överallt med megahitten Young folks. Till det kommer att Yttling under lång tid varit låtskrivare och producent åt en stor mängd popartister, från Lykke Li till Primal Scream.

Detta är något som hänger med i Yttling Jazz. Det roliga, publikfriande, uppsluppna och finurliga känns som något som halkat med från popmusiken. Samtidigt är det verkligen också jazz; svängigt, maffigt, coolt och funkigt.

Nu är de tillbaka med första skivan på hela tjugo år. Och en turné på det. Slaktkyrkan är imponerande fullsatt.

Orkestern är bas, trummor, vibrafon, Goran Kajfeš på trumpet och längst fram saxofontrion Jonas Kullhammar, Fredrik Nordström och Nils Berg. På percussion, glas, jazzskor (!) och annat hittar vi John Eriksson. I centrum sedan förstås Björn Yttling själv med sitt piano. Till det kommer gästinhopp både från El Perro del Mar och Markus Krunegård (vilket adderar än mer pop i Yttlings jazz)

Björn Yttling tar jazzen ut ur finrummet var det någon som sa och det stämmer verkligen. Det här är inte pretentiöst och akademiskt utan mer party och show. Och det är än bättre live än på skiva, på alla sätt vildare och råare, pianot hamrar mer, blåset blåser mer men också att nyanserna är större, dynamiken bättre.

Kanske saknas den där verkliga nerven men att klaga på det är som att klaga på att ingen gråter på festen. I Tanto in the night gråter i alla fall saxofonerna i en lång vemodig klagan, vackert vackert in i den mörka höstnatten.

Björn Yttlings kombination av vindpinade Jan Johansson-doftande folkmelodier och sextiotalskänslig filmisk jazz är märklig och effektiv. Sedan på det: stort blås och stora rytmer, avigt och kraftfullt. Det låter som mycket annat och som ingenting annat.

Text & bild: Elias Hillström