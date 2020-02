Svängig hyllning till Moondogs säregna musik

The Original Moondog Strings

Fasching, Stockholm 16 februari

Moondog, som egentligen hette Louis Hardin och levde 1916-1999, var en mycket egensinnig amerikansk kompositör och poet som tillbringade många år som gatumusiker på Manhattan. Han skrev oerhörda mängder musik, ibland medan han satt där mitt i folkmyllret på trottoaren vid Sjätte Avenyn, och en av de främsta nutida uttolkarna av den är svenske Stefan Lakatos.

Han spelar det egendomliga slagverksinstrumentet trimba som Moondog konstruerade, och det är också han som leder ensemblen The Original Moondog Strings. Tonsättaren föredrog lägre instrument, så i stället för en vanlig stråkkvartett består sättningen av två altfioler, två celli och en kontrabas, plus slagverk.

På Fasching får vi höra omkring två timmar musik, där de allra flesta stycken är olika varianter på kanonformen, det vill säga att en stämma inleder, och efter några takter upprepar nästa stämma samma fras. Flera av kompositionerna är fyrstämmiga kanon, och en till och med femstämmig. På så sätt vävs det hela samman till verk som ibland är ganska intrikata.

Bland de närmare tjugo stycken som spelas går många i femtakt eller sjutakt, vilket inte minst genom Lakatos pulserande spel har en närmast hypnotisk effekt. Den egendomliga trimban består av två trekantiga trärör med trumskinn spända över ena änden, och dessutom ett träblock och andra små komponenter monterade ovanpå. Dessa spelas med en maraca i ena handen och en clave i den andra, vilket ger förvånansvärt många olika ljud, och maracans rasslande håller dessutom en ständig rytm. Detta utgör grunden för de allra flesta av kompositionerna, och Stefan Lakatos spelar även solostycket Tree trail för trimba, men kvällens allra vackraste verk, As the earth turns, framförs av stråkarna utan slagverk.

Vi får även höra en Sverigepremiär av Out of the mouth, drygt trettio år efter att Moondog komponerade det för just Lakatos. Det snabba och mycket medryckande stycket Friska är en annan av kvällens höjdpunkter, men allra bäst är nog ändå extranumret Gygg, som med sina synkoperade kanonstämmor är oerhört svängig.

text & bild: Rasmus Klockljung