Stort maliskt på liten scen

Hawa Kassé Mady Diabaté

Pygméteatern, Klubb Mariama/Stallet Stockholm 26 april

Hawa Kassé Mady Diabaté har tagit upp stafettpinnen efter sin bortgångne far Kassé Mady Diabaté, ofta benämnd som en av Malis och Västafrikas största sångare, och undertecknad kan hålla med.

Det är en stor rock att fylla men kvällens konsert på Pygméteatern bevisar att hon är på god väg att förvalta arvet på sitt eget sätt. Hon hann påbörja albumet Toumaro tillsammans med sin far innan han dog, vilket hon sen slutförde med bravur. Innan dess hade hon presenterat sig i Trio Kali vars samarbete med Kronos Quartet fick mycket uppmärksamhet internationellt.

Med sig på scenen har hon ett hungrigt femmannaband där spelglädjen är ledstjärna och hennes sång på bambara får det utrymme den behöver när den går från mer recitativ till mäktigt stark och uttrycksfull.

Musiken kan närmast beskrivas som malisk rootsmusik med mestadels traditionella instrument där Mory Kouyaté på balafon imponerar med fina solon liksom även Lassana Kouyaté på gitarr när han blivit varm i musiken. På bas-ngoni ger Mamadou Kouyaté stadga och spelglädje tillsammans med de två percussionisterna Lansine Kouyaté och Mamadou Koussoubé som hanterar bland annat kalebass, doundoun, congas och tama (talking drum), där den sistnämnda även ger upphov till afrikansk dansfest på scenen när publiken bjuds upp och interagerar till solon av båda slagverkarna.

Det är bara att tacka och buga för Hawa Kassé Mady Diabaté och hennes band, och Klubb Mariama/Stallet som arrangerar, att vi får uppleva kvällar som denna från det så sorgligt krigsdrabbade men fantastiska musiklandet Mali.

Text & bild: Magnus Kjellberg