Stallet ställer in all publik verksamhet i en månad

I dag gick Stockholms ledande folk- och världsmusikscen Stallet ut med beskedet att alla konserter till och med 14 april ställs in, eller där det är möjligt flyttas. Hur det blir därefter kommer ledningen att ta ställning till den 1 april, beroende på utvecklingen och eventuellt nya rekommendationer och bestämmelser från myndigheter.

Jazzklubben Fasching kör som det ser ut i dagsläget vidare, men ett antal konserter har ställts in eller ombokats till senare datum. Aktuell lista på dessa finns här.

Victoriateatern i Malmö agerar på ett liknande vis, en del konserter är inställda eller flyttade medan andra hålls som planerat. Följ läget här. Samma gäller hos exempelvis Nefertiti i Göteborg.

Överlag tycks de flesta halvstora och mindre spelställen vara fast beslutna att köra vidare så gott det går, det vill säga att de håller öppet så länge inte artisterna själva tvingas eller väljer att ställa in. Det gäller t ex Unity Jazz i Göteborg, Kafé de Luxe i Växjö, Glenn Miller Café och Scalateatern i Stockholm, Babel i Malmö och Katalin i Uppsala.

Umeå Jazzstudio har ställt in närmast kommande jazztorsdag men avvaktar beslut om senare veckor. Också Malmö Folk har ställt in ett par arrangemang nästa lördag men avvaktar med senare bokningar. Folkmusikkaféet i Göteborg ställde in fredagens stordanskväll men har inte tagit beslut om kommande program än.

Patrik Lindgren