Stallet livestreamar konserter i vår

Stockholmska folk- och världsmusikscenen Stallet hakar på andras goda exempel och drar sitt strå till stacken för att ge artister jobb och något litet lindra lyssnares abstinens.

Under våren kommer tre konserter att trots allt äga rum på Stallet men utan lokal publik, i stället kommer de att livesändas via den egna Youtube-kanalen. Allt under den något justerade parollen ”Live! Intimt! Nära!*” – där asterisken betonar att ”nära” även kan vara på långt håll.

Först ut den 18 april är duon Symbio med Johannes Geworkian Hellman på vevlira och LarsEmil Öjeberget på dragspel, följda av en annan omsusad duo den 29 april: Lisas, med ”lisorna” Långbacka och Rydberg på dragspel respektive fiol.

Den 12 maj blir det sedan skivreleasespelning där sångaren och låtskrivaren Björn Gardner med band presenterar sig och sitt alster Björn Gardner sings ballads and lullabies. Albumet uppges bestå av såväl engelskspråkiga ballader som översatt sångtradition från Skandinavien och folkrock-orienterat eget material. Och han berättar själv om sin egen ingång till det som kallas folkmusik:

– Mina föräldrar tillhör den generationen som sjöng och spelade Dylan hemma; Joan Baez och Incredible String band var folkmusik för mig och som alla vet är de en inkörsport till saker som traditionsinspelningar. Jag var gatumusiker i tonåren och rätt många år, det var min plattform och min skolning.

Förutom Björn Gardner på sång och gitarr hör vi Edda Magnason (som Björn spelat med i andra sammanhang) på sång, liksom Hanna Andersson, samt på trummor jazzmannen Moussa Fadera, Thomas Jansson på bas, Erland Westerström på munspel och Kristina Leesik på fiol och sång.

Mer info här!

Patrik Lindgren