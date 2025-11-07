Stallet firar 25 år med 1700-talsvisor och futurism

Kulturminister Marita Ulvskog klipper bandet på invigningen den 10 november år 2000. I bakgrunden Den Flygande Bokrullen. Bild: Peter Bothén

Folk- och världsmusikscenen Stallet i centrala Stockholm har med åren blivit en omistlig institution i svenskt musikliv.

På måndag den 10 november firar spelstället exakt 25 år och gör det genom att bjuda in publiken till en jubileumskväll där historien om den forna stallbyggnad de huserar i, med anor från slutet av 1700-talet, utgör fonden för tre liveakter som på olika sätt avspeglar Stallets själ.

Först ut är vistrion Ensemble Bacchi Plaisir, som lovar att förvandla Stallet till en 1700-talskrog, med ”tidstypiska instrument, sång på fyra språk och lika delar humor och hjärta.”

Därefter lyfts folkmusikens kopplingar till klassisk musik fram av fiolduon Jean & Jo, Jeanette Eriksson och Johannes Jacobsson, där ” barock möter folkmusik i Sven Åkessons anda”.

Och så sist ut den ständigt gränsöverskridande gruppen Siri Karlsson i duoformation, som öppnar folkmusiken åt alla upptänkliga håll, samtida såväl som urtida och

Inför jubileet ställde vi tre frågor till Eva Omagbemi, Stallets verksamhetsledare sedan en tid tillbaka.

Vilket är ditt eget starkaste konsertminne från Stallet?

– Jag har ju varit här så kort tid men jag är väldigt glad över att ha kunnat boka Constantinople & Ablaye Cissokho, en ensemble som jag jagat i flera år och började boka till Stallet när jag fortfarande var kvar på Mix Musik. Det värmer fortfarande i hjärtat när jag tänker på den konserten.

Vilka skulle du säga är era besökare?

– Stallet har en varierad publik, vilket är kul, vi har de som älskar att dansa vare sig det är svensk folkdans eller balkandans, vi har de som vill få lite nostalgi från sitt forna hemland och vi har dem som är en lyssnande publik, generös och varm.

Utöver jubileet, säg något på Stallet du ser fram emot lite extra!

– Om jag ska lyfta fram några konserter är det konserten med Duga den 14 november och ODE den 21 november. Men alla konserter är ju bra så klart!

Patrik Lindgren