Spelmannens mässa – en källa till tröst

Under pandemin skrev fiolspelmannen Fanny Källström en folkmusikmässa. 2023 prisades hon som årets kompositör för verket på Folk & Världsmusikgalan och nu finns äntligen musiken utgiven på skiva.

Skivan och mässan har namnet Tiden har sin gång och är skriven för två fioler, orgel, kontrabas och kör. På inspelningen är det S:t Jacobs Vokalensemble som står för skönsången.

– Jag tycker att det är spännande med mässans form, den har funnits så länge och har hjälpt människor i alla tider. Människor har sökt tröst i mässans texter genom många olika epoker, säger Fanny Källström.

Vilka olika delar har en kristen mässa?

– Jag är ingen expert, men en mässa ska innehålla Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei. Delarna står för olika saker, credo betyder till exempel ”jag tror” och sanctus betyder ”helig”. Jag läste på mycket om mässan när jag skrev verket och tyckte till exempel att det var spännande att sanctus ofta är folkets sång. Då kunde jag ta inspiration från det musikaliskt och tänka att det ska vara en grupp som sjunger den delen.

Till en början tänkte Fanny Källström tonsätta den latinska mässtext som redan existerar, men så kom inspirationen flödande …

– Under pandemin skrev jag mycket text överlag och jag inspirerades av livets frågor, vilka vi människor är här på jorden och det vi ställs inför under vår tid här. De existentiella frågorna kom upp ännu mer för mig under pandemin. Då tyckte jag att det kändes roligt och inspirerande att försöka tolka mässtextens budskap, dels på mitt eget sätt och dels på ett sätt som människor i dag kanske kan relatera lite mer till.

Fanny Källström hoppas att hennes folkmusikmässa ska inge hopp, precis som den ursprungliga mässan gjort genom tiderna.

– Jag känner själv att musiken hjälper mig. Att lyssna på musik men kanske framför allt att skriva musik är själsligt läkande för mig. Jag önskar att människor som hör mässan kan finna tröst och tro, framtidstro, i de här texterna och i musiken.

Så det kanske inte nödvändigtvis är den kristna tron vi pratar om här?

– För mig handlar nog tro mer om att försöka se världen på ett vackert sätt. Det måste inte vara den kristna tron, det kan vara att tro på mänskligheten, att se det vackra och ljusa i tider som är svåra. Det handlar mycket om det.

Text: Sunniva Brynnel

[ur Lira #1 2025]