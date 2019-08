Sofia Karlsson tolkar Tim Hardin på ny singel med gitarrtrio

I dag släpps den första singeln från den kommande skivan Guitar stories med trion Sofia Karlsson, Mattias Pérez och Daniel Ek.

Guitar stories utgör också den avslutande delen i skivtrilogin Sally Wiola Sessions, vars idé är att fånga musik i ögonblicket, utan pålägg och klipp i efterhand. Tidigare skivor i serien har varit en soloskiva med Martin Hederos och en med Lisa Rydberg och Lisa Långbacka i nära duospel.

Singeln Reason to believe är en tolkning av Tim Hardins klassiker från 1966, och framförs som en duett mellan Sofia Karlsson och inbjudne gästen Jakob Algesten, där vi även hör Sven Lindvall på bas och fiddlern Anders Nygårds.

Det kommande albumet rymmer faktiskt även en annan Tim Hardin-låt, How can we hang on to a dream, och därutöver en Maria McKee-cover men också trions egna kompositioner och någon trad.

Skivan släpps 27 september och i Liras höstnummer (ute 13 september) kommer du att kunna läsa en intervju med Sofia Karlsson.

Patrik Lindgren