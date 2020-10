Sofi Hellborg hyllar sina föregångare

Saxofonisten Sofi Hellborg har de senaste åren främst hörts i gruppen Hellskotta, som hon driver med gitarristen Erik Skott (ja, ni fattar va?). Tidigt i somras gick hon dock in i Tambourine-studion i Malmö med sitt gamla Sofi Hellborg Gang för att spela in singlarna Wahala and Scared of living, som bägge släpps i dag fredag.



Låtarna är ett slags hyllningar till de nyligen bortgångna storheterna Mory Kanté och Tony Allen.

– Jag spelade sju år med Mory Kanté i Paris och Tony var med på min skiva To give is to get. Båda dog sorgligt nog i våras. Tony har inspirerat mig mycket!

Wahala, som vi premiärvisar videon till här nedan, är en afrobeat vars titeln betyder ”problem”.

– Världen är full av problem just nu och vi klarar inte av det ensamma. Vi måste hålla ihop och hjälpa varandra. Texten går: ”When the fear is what I live, I cannot make it on my own, Wahala everywhere … please just give me your hand and I’ll give you all I can. Together we can make a stand”.

– Den andra låten, Scared of living, har jag skrivit ihop med Magnus Karlsson. Den har ett bossa/afrobeat groove och är lite melankolisk. Den handlar om ensamhet och precis som Wahala om att vi behöver hjälpa varandra. ”Rädd för att dö, rädd för att leva men det svåraste är att ge.”

Det var länge sedan du spelade in med ditt Gang, jag får intrycket att Hellskotta varit ditt huvudfokus de senaste åren?

– Ja, det var länge sedan! Jag har velat skifta fokus till mer jazz och vara del av ett band där alla hjälps åt att komponera. Men det är så kul att vi kunde göra detta med The Gang, som består av fantastiska musiker, och förnya samarbetet med skivbolaget Ajabu!

Sofi Hellborg Gang samlades i studion i juni. Bild: Sascha Kajic

Du har även flera andra projekt på gång, barntrion JiiJii, Kaxophonic och Konkarong – vad är det sistnämnda för något?

– Konkarong är ett fusion/afrojazz-band där Robert Tjäderkvist och jag komponerar just nu. Lite åt Weather Report-hållet med fokus på rytmer och improvisation. Vår barntrio JiiJii – som betyder ”skaka loss” på mandinka – släpper skivan Vara här den 21 november. Fantastiska Salieu Dibba är med på slagverk i båda dessa grupper.

Sofi Hellborg fick i fjol Jazz i Malmös årliga utmärkelse Guldnålen, för att hon ”Med nyfikenhet och passion utforskar rytmer” och ”… med envishet och kraft bygger broar och skapar mästerligt musik på sitt alldeles egna vis”.

– Det betydde enormt mycket för mig! Jag har alltid försökt att skapa en egen musik och gå min egen väg men det är inte lätt alltid … Så jag är jättetacksam för denna fina utmärkelse!

Och vad är ditt fokus 2021?

– Jag hoppas att vi får bukt med covid-19 så fort som möjligt så att vi kan få spela som vanligt igen. Träffas, dansa, lyssna på musik och kramas!

Patrik Lindgren