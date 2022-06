Det är så många saker som känns härligt med det här. Bandnamnet! Looken! Yuccapalmen! (Eller är det en sparris?).

Men vi börjar med musiken: lojt svängig instrumentalmusik tillkommen som ett pandemisubstitut för att åka till något varmare land och häng i strandbaren. Oktetten Utlandets låt It’s not a palm (It’s an asparagus) är första smakprovet från dessa norrmäns kommande debutalbum Grandfather of Yucca.

Patrik Lindgren