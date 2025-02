Skivor i korthet – våren 2025

Vid sidan av de ordinarie recensionerna skriver vi även lite kortare om ytterligare en rad nya utgivningar – i det här fallet fyra ep-släpp inom folkmusik och fyra jazzalbum. Håll till godo!

Rot

I folkviseton – Tre dikter av Nils Ferlin

(Comedia)

Folktrion Rot har tonsättningar av poesi som specialitet, senast på en skiva med dikter av bland andra Stagnelius. Här tar de sig an Nils Ferlin på en ep, där det kända titelspåret har fått en ny melodi av trions Rebecka O’Nils, som också tonsatt de andra två: Invokation och Faktum är nog. Riksspelman Sandra Berggren gästspelar på fiol.

Jempa

Ett litet tag

(Egen utgivning)

Snudd på nyfödd är kvartetten Jempa, bildad förra våren på Skurups folkhögskola. Men redan i somras spelades den här sex låtar korta debuten in. Efter tradvisan Tre lå följer fem egna kompositioner där alla medlemmar får komma till tals: Julie Berg på flöjter, Pella Wig på fiol och sång, Erik Ramstedt på cittern och Ada Westerlund på slagverk. Möjligen hörs lite Groupa-influenser på en lovande start!

Marine/Simonson/Wiskari

Tornseglaren

(Egen utgivning)

Lite mer rutin har den som grupp skivdebuterande trion Mia Marine, Jonas Simonson och Hanna Wiskari Griffiths. Tre låtar, en av dem var, levererade på viola, flöjt och sopransax med den stillsamt självklara pondus som kräver åtminstone ett spelmansliv för att uppnå. Innerligt glimmande musik.

Fields of Mildew

IV

(Nordvis)

Något helt annat men med koppling till numrets reportage om folkmetal, mer precist till den undergenre som kallas ”dark folk”. Bakom detta enmansprojekt döljer sig en anonym artist som säger sig inspireras av lantliga landskap och folksägner. Sex sånger i tidlösa gråskalor, lite som en singer-songwritermotsvarighet till våtplåtsfotografier.

August Eriksson

Overgrown & intertwined

(Varva Records and Music)

Det albumdebuteras friskt på den svenska jazzscenen, så pass att vi inte riktigt hänger med alltid! I november kom kontrabasisten August Erikssons första i eget namn, med idel ambitiösa kompositioner för en sextett där vi hör bland andra Karolina Almgren på sopransax och Jesper Söderqvist på tongivande vibrafon.

Ulf Bandgren & Rolf Jardemark

Polka dots and moonbeams

(Guitarlandrecords)

Mångåriga spelkamraterna och två av svensk gitarrjazz banerförare tar sig på denna intimt avskalade och lågmält utsökta inspelning an en av den amerikanska sångbokens främsta kompositörer: Jimmy van Heusen. Sju låtar, från It could happen to you via titelspåret till Like someone in love.

Olof Wullt

Beat-heart

(Varva Records & Music)

Mer gitarr och ytterligare en debut får vi med Olof Wullt. Denne skåning har samlat en fin kvartett med Magnus Hjorth på piano, Simon Petersson på bas och Adam Ross bakom trumsetet. Egenskrivet till nio tiondelar och präglat av en intensiv närvaro i gitarrspelet. Dagens Malmö möter 1990-talets New York, menar han själv.

Gustav Lundgren Trio

Sofo session

(Lundgren Music)

Mer gitarr! Gustav Lundgren är minst sagt flitig både på livescenen och i studion och presenterar här en inspelning med Martin Höper på bas och Ola Bothzén på trummor. Eget varvas med tolkningar av de mest skilda låtar: som Coltranes Giant steps i bossatakt, en drömsk The times they are a-changin’ och Monicas vals med Tea Lundgren på gästsång.

texter: Patrik Lindgren