Skapar nya forum för musikstudier

På den nya digitala plattformen The Folk Music Academy kan den spelsugna lära sig mer om nordisk folkmusik. Undervisar på video genom akademin gör några av våra finaste nordiska folkmusiker: Lena Jonsson, Olov Johansson och Antti Järvelä finns bland instruktörerna.

Vi ringde upp spelmannen Olav Luksengård Mjelva som tillsammans med Jens Linell lanserade plattformen i juni.

– Jag fick idén för tio år sen, och då sökte jag bidrag och fick lite pengar för att köpa in teknik som vi behövde för att filma. Men på den tiden var det mycket som ännu inte fanns på plats, som kontaktnätverk, kunskap om filmning, klippning, ljud … Och samarbetspartner för att bygga hemsidan.

Det var först i fjol som de bestämde sig för att tiden var mogen att satsa på projektet och i december började de spela in instruktionsvideor. Att coronapandemins intåg skulle ge ett uppsving för onlinekurser var naturligtvis något som de då var helt ovetande om.



Elva musiker var först ut på listan över instruktörer och fler tillkommer löpande.

– Den ursprungliga tanken var att detta skulle vara en online-akademi med nordisk musik, och Norden är helt klart första prioritet. Men vi har bestämt oss för att det här så småningom ska bli en hemsida med folkmusik från hela världen.

The Folk Music Academys abonnenter är även de från olika delar av världen.

– En tredjedel av våra användare finns i USA. Annars är det ganska väl spritt över hela Europa och vi har också användare i Japan och Australien. Just nu har vi runt 130 abonnenter. Vi har också avtal med Ole Bull Akademiet och andra folkmusikutbildningar och vi jobbar med att nå ut till fler skolor i Norden.

Om ovanstående målgrupp räknas till de musikaliskt insatta, kommer det under hösten även att spelas in videor för nybörjare som vill få in en fot i folkmusikens rika värld.

– I höst ska vi spela in nybörjarkurser på durspel, fiol, hardingfela och nyckelharpa.

Olav Luksengård Mjelva är inte orolig för att onlineplattformen ska minska de viktiga, informella, utlärningsmöten som folkmusiker alltid bedrivit i stugorna.

– Jag kan tänka mig att vissa kanske blir lite skeptiska till det här och tänker att det tar bort mötet spelmän emellan. Men möten i verkliga livet är fortfarande det viktigaste och det kommer de alltid att vara! Akademin är en resurs för att öka intresset för folkmusik och för att få fler att spela den.

Sunniva Brynnel

(ur Lira #3 2020)