Skandivavisk hygge-folk på ny samling

Det nordamerikanska skivbolaget Putumayo har i trettio år odlat sitt koncept att sammanställa coffee shop-vänliga album med folkmusik från hela världen. Men det har faktiskt dröjt till nu innan turen kommit för en volym som kort och gott heter Putumayo presents Scandinavia.

Notera dock att det handlar om ”folk” primärt i den nordamerikanska betydelsen – det vill säga mer singer-songwriter än spelmansmusik – och bland de tio låtar som valts ut för att representera Skandinavien är bara en svensk – Kolonien har fått med sin låt Tiden går för fort.

Sammanställaren har tagit fasta på det danska hygge-konceptet, ”a hygge vibe, perfect for cozy evenings by the fire”, och det är bara att luta sig tillbaka i vilfåtöljen och njuta av ett trevligt och puttrigt album utan hårda kanter.

Svavar Knútur, Helene Blum & Harald Haugaard, Sigrid Moldestad och Ulla Pirttijärvi finns bland de utvalda artisterna, och skivan avslutas med Friggs friskt svängiga Maple cake farm – missa för övrigt inte Friggs nya egna album Dreamscapes som släpps nu på fredag!

Patrik Lindgren