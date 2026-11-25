Fler tunga priser från Musikaliska Akademien! Interpretpriset om 150 000 kronor delas ut vartannat år till ”en artist eller ensemble på högsta konstnärliga nivå och som ses som en nyskapare på sitt instrument och/eller inom sin repertoar.”

2026 års pris går till kontrabasisten Sébastien Dubé för ”ett konstnärskap präglat av en egen röst, djup musikalisk förståelse och en sällsynt förmåga att tala flera musikaliska språk flytande. Sébastien Dubé förvaltar inte bara traditioner utan leker med den i dess framkant och tar den vidare. Med en lyhörd flexibilitet skapar han musikaliska möten över genregränser, finner naturligt sin plats på snart sagt varje podium och fångar genast sin publik.”

Den färgstarke och synnerligen mångsidige Sébastien Dubé är född, uppvuxen och utbildad i Québec men verkar sedan flera decennier i Sverige, till att börja med främst i olika klassiska musiksammanhang, men med åren alltmer i folkmusikaliska och jazziga diton i samarbete med musiker som Torbjörn Näsbom, Ale Möller, Magnus Stinnerbom och Jonas Knutsson.

Priset delas liksom det nyss tillkännagivna Jazzpriset ut vid Kungliga Musikaliska Akademiens högtidssammankomst den 30 november.

Patrik Lindgren