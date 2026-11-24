Vartannat år delar Kungliga Musikaliska Akademien ut sitt stora jazzpris på hela 150 000 kronor, ”för ett konstnärskap av stor betydelse för den svenska jazzen”.

2026 års mottagare är slagverkaren Jon Fält, ”för ett djupt personligt, lyhört och lekfullt trumspel som gjort Jon Fält till en internationellt efterfrågad musiker och en särpräglad röst i svensk jazz. Med konstnärlig skärpa och stor lyhördhet levandegör han såväl egna som andra svenska jazztonsättares och bandledares visioner. Trots en omfattande internationell verksamhet återvänder han ständigt till svenska scener och samarbeten. För en yngre generation jazztrumslagare är han en avgörande förebild.”

Den 47-årige Jon Fält spelade redan som ung med världspianisten Bobo Stenson och är sedan snart två decennier fast medlem i Bobo Stenson Trio, men hörs även i en rad andra sammanhang jämte musiker som Anders Jormin, Elin Forkelid, Mattias Risberg och norska basisten Ellen Andrea Wang.

Hans särpräglade spel är ofta nedtonat men klangligt mycket rikt och tydligt igenkännbart.

Priset delas ut vid akademins årliga högtidssammankomst den 30 november. De senaste mottagarna av Jazzpriset är Per Texas Johansson (2024), Lars Jansson (2022), Christer Bothén (2020), Jan Allan (2018) och Lina Nyberg (2016)

Patrik Lindgren