Saxofonisten Malin Wättring lever ut rockbandsdrömmen

Malin Wättring hörs allra mest som saxofonist inom jazz och improvisationsmusik. Nu lägger hon till en fjäder i hatten och släpper den 25 mars indierockskivan Songs of wounds and healing.

– Jag skrev den här plattan under en tioårsperiod. Jag har bearbetat jättemycket inom mig själv under de här tio åren och egentligen skrev jag texterna och musiken mest för mig själv. De handlar dels om min barndom men också om hur jag ska tackla livet nu.

På skivan hör vi Malin Wättring spela indierock på sång och gitarr ihop med bland andra pianisten Olimpia Dynarek (Olimpias Orkan), trummisen Maria Dahlin (Fartyg 6) och basisten Johanna Ekholm (Trio Ramberget).

Några få solospelningar med sångerna har det blivit under åren, men tankarna på att släppa materialet på skiva var inte självklart.

– Från början hade jag inget behov av att ge ut det här. Men sen kom något slags längtan med åren. Och så fick jag en ingivelse av att jag ska ha ett band med på det här. Jag hörde det liksom i mitt huvud … jag får ofta kreativa bilder och visioner i huvudet och de fungerar som vägvisare i mitt kreativa skapande.

Hur var det att gå från solo till att ha band med dig?

– Jag tycker att låtarna passar att spela både solo och i lite större kostym. Jag har lyssnat mycket på rock och grunge när jag växte upp, så det kändes kul att få leva ut den rockbandsdrömmen på något sätt!

Någon prestationsångest i att gå från saxofon till sång och gitarr med egenskrivna sånger känner Malin Wättring inte.

– Jag ser mig själv som en professionell saxofonist, det är det instrument jag har förkovrat mig i. Och jag är ganska noga med att säga att jag inte är gitarrist eller sångerska, men jag sjunger och spelar gitarr på ett sätt som funkar för mig. Samtidigt skulle jag ljuga om jag sa att det inte känns nervöst att visa upp det här för andra. Att släppa kravet på perfektion blir till en frihet.

– Sången och gitarren är inget jag övar på varje dag, det är mer lekstuga och ett utforskande att skapa något med de verktyg jag har. Att skriva låtar på gitarr och sång blev som en dagbok för mig när jag gick på musikhögskolan, en hobby för att det var kul och terapeutiskt. När man studerar musik kan det ju annars lätt bli så himla seriöst. Att hitta välmående i livet handlar mycket om att hitta flow och i musiken hamnar jag lätt i flow. Prestationskrav stryper det flowet för mig.

Däremot finns det saker som hon tagit med sig från saxofonen och improvisationsmusiken in i nya skivan.

– På saxofonen eftersträvar jag att spela sångbara melodier. Den melodiska biten kan jag använda mig av när jag sjunger. Saxen och sången har också liknande tekniker luft- och andningsmässigt. Sen finns det solon på skivan och delar där instrumenten är lite mer abstrakta. Det är nog färger från improvisationsmusiken som jag håller på med annars.

Sunniva Brynnel

(ur Lira #1 2022)

Albumet Songs of wounds and healing släpps den 25 mars digital och som lp på Pacaya Records. Singeln I want the truth finns ute nu och kan avlyssnas här: