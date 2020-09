Sarah Riedel tolkar klassiska sånger i samarbete med Svenska Freds

På nya ep:n Sånger för fred tar sig sångerskan Sarah Riedel, pianisten Carl Bagge och kontrabasisten Martin Höper an en kvartett klassiska fredssånger i nya jazziga tolkningar.

Vi får höra Cornelis Vreeswijks I natt jag drömde något som, Björn Afzelius (och Silvio Rodriquez) Sång till friheten, Beppe Wolgers och Olle Adolphsons Det gåtfulla folket och så Hasse & Tages och Monica Zetterlunds mer kabaret-aktiga Var blev ni av ljuva drömmar? (som faktiskt var en översättning av låten Where did they go, inspelad av Peggy Lee).

– De här låtarna skrevs i en tid när det fanns stort hopp om nedrustning och världsfred. Idag ser vi i stället en ökad upprustning och militarisering i världen. Nu behövs fredslåtarna igen – för att påminna oss alla om att en hållbar fred är möjlig, säger Sarah Riedel.

Sånger för fred spelades in i Rotwang Studios på Långholmen under sommaren. Ep-släppet är en del av Samling för fred, en satsning där Svenska Freds lokalförening i Stockholm på olika sätt uppmärksammar hur individer kan engagera sig för hållbar fred och nedrustning.

– Vi är så glada över att några av Sveriges mest välkända jazzmusiker väljer att ta ställning för fred och nedrustning genom det här projektet. Nu hoppas vi att fler får upp ögonen för hållbar fred och inser att det finns alternativ till den ökande upprustning vi ser runtom i världen, säger Tilda Wendefors, ordförande i Svenska Freds lokalförening i Stockholm.

Det officiella musiksläppet på måndag den 21 september sammanfaller med Internationella fredsdagen, en dag som instiftades som en vädjan till världens länder om ett dygn av eldupphör och ickevåld.

Patrik Lindgren