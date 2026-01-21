Sara Parkman och Ævestaden till Wardrunas tunga folkmusikfest

I vårnumret 2025 skrev vi om fenomenet folkmetal, och kom där bland annat in på det genreledande norska bandet Wardruna som slagit igenom stort internationellt med sin häxbrygd av ”sträva tagelharpor, mullrande trummor, bronslurar och mäktiga röster”, för att citera artikelskribenten.

Just Wardruna ligger bakom konsertkonceptet Nordic Night (inte att förväxlas med den mer småskaliga konsertserien Nordic Nights i Malmö) som tidigare har hållits på platser som Akropolis i Grekland, Red Rocks i USA och så 2023 vid Borgholms slottsruin på Öland.

Den 13 juni är det första gången dags att genomföra det hela på hemmaplan i Norge, närmare bestämt den naturliga amfiteatern vid Grefsenkollen med utsikt över Oslofjorden (på samma spelplats hålls några dagar senare den stora popfestivalen OverOslo).

I dag avslöjades konsertkvällens kompletta line-up, vilket sammantaget får betraktas som en folkmusikfestival av det tyngre slaget. Eller vad sägs om Sara Parkman, Ævestaden, Mari Boine och Gåte på en och samma dag – plus då förstås huvudaktören Wardruna själva, vars frontperson Einar Selvik är den som valt ut programmet.

Dagen efter erbjuds även en rad workshops för den intresserade, bland annat en med just Einar Selvik med rubriken ”Å veve nye klanger med utgangspunkt i gammel nordisk musikkvitenskap”.

Patrik Lindgren