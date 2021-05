Rodrigo y Gabriela tar sig an jazz och tango på ny ep

Den mexikanska gitarrduon Rodrigo y Gabriela slog igenom kring mitten av 00-talet med sina akustiska men energifulla musik, där egna kompositioner varvas med finurliga latindoftande omtagningar av klassiker som Stairway to heaven.

På senare år har de gjort en del filmmusik, bland annat till Pirates of the Caribbean och den animerade Mästerkatten. 2019 kom egna albumet Mettavolution, och nu är det dags en ny, ambitiös cover-ep – The jazz ep – där de tar sig an Snarky Puppys Lingus, Astor Piazzollas Oblivion och så Kamasi Washingtons Street fighter mas.

Om den sistnämnda berättar Rodrigo Sánchez:

– It was a no-brainer for us. Kamasi is one of the most exciting jazz musicians out there and Street fighter mas has such a good groove.

Partnern Gabriela Quintero fortsätter:

– It was a challenge for us, recreating the instruments with just two guitars, so it became a kind of game. We had to change a few bits and pieces, especially in how I interpreted the drum parts on my guitar.

