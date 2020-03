Releasespelning för musik till science fiction-klassiker

Tonsatta dikter känner vi igen, men en hel bok? Det är i alla fall vad pianisten och kompositören Erik Dahl tog sig an att göra med Ursula K Le Guins feministiska science fiction-klassiker The left hand of darkness som utgångspunkt.

Det utmynnade i en instrumental svit för en handplockad sextett bestående av musikerna Anna Malmström (klarinett/basklarinett), Anna Cochrane (fiol/viola), William Soovik (trummor), Andreas Thurfjell (altsax/baritonsax), Tove Brandt (kontrabas) och Erik Dahl själv på piano och elektronik.

I dag är det releasekonsert för skivan Gethenian suite i Frölunda Kulturhus i Göteborg.

”Musiken rör sig mellan inlevelse och utlevelse, med spänningar mellan harmoniskt och disharmoniskt” skriver Liras Andreas Lagercrantz i skivrecensionen.