Releasedags på hemmaplan för Anna Gréta Sigurðardóttir

Läste ni intervjun med Anna Gréta Sigurðardóttir i Liras höstnummer? Där berättade hon bland annat om steget från pianist till jazzig singer-songwriter.

– Jag har verkligen alltid sett mig som instrumentalist och började sjunga för bara ett och ett halvt år sedan. Det var något som kom inifrån. Jag hade ett behov av att uttrycka mig med rösten, hitta mitt sound, hitta mig själv i det, att ta ett steg till och berätta mer via ord och genom mina texter.

Albumet Nightjar in a northern sky, som släpptes strax därefter, har fått ett mycket fint mottagande internationellt – ”Starkly beautiful, seducing the senses by singularly hymnic simplicity” skrev till exempel brittiska Jazzwise – och efter en just avverkad klubbturné i Tyskland är det nu till slut dags för releasekonsert i hemstaden Stockholm, på Konserthuset den 11 februari.

Med sig på scen har hon jämte Johan Tengholm på kontrabas och Konrad Agnas på trummor bjudit in två isländska musiker, som också medverkade på skivan: gitarristen Hilmar Jensson och saxofonisten (tillika pappa, vilket ju namnet avslöjar) Sigurður Flosason.

För uppladdning, kolla in hennes senaste konsert på Konserthuset, som gjordes utan publik och sändes live via Konserthuset Play.

Patrik Lindgren