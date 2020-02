Premiär för ny låt med Lena Jonsson Trio

På Lira Lyssna-cd:n i nya numret av Lira bjuder vi på en exklusiv förhandslyssning av en låt från Lena Jonsson Trios kommande album – låten Sjön, som Lena kallar skivans powerballad.

(Och jo, visst är det Lena Jonsson som något halshugget pryder omslaget till Lira-skivan …)

I dag släpps den första officiella singeln till samma album, en låt som fått titeln Rallpersgubben kör timmer efter ett arkivfotografi som inspirerade Lena till den. Så här berättar hon några minuter innan ska ut på scen i Karlskrona som fiolspelande sidekick till skådespelaren och komikern Maria Lundqvist.

– Jag tittade på gamla arkivbilder (från lantmäteriet) på den by som jag växte upp i och en av bilderna var på Rallpersgubben när han stod vid en kärra med timmer. Och så stod det under ”Rallpersgubben kör timmer”. Jag tyckte bilden var så fin, och det var fint att tänka att alla de här personerna på bilden hade levt i samma by fast på en annan tid. De ser jätteglada ut på bilden – därav en glad låt!

Albumet Stories from the outside kommer den 20 mars och förutom Lena Jonsson på fiol spelar Erik Ronström gitarr och Kristofer ”Krydda” Sundström bas.

Patrik Lindgren