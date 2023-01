Postumt album med Ali Farka Touré

Den legendariske sångaren och gitarristen Ali Farka Touré från Mali må ha varit död i snart sjutton år men den musik han öppnade mångas öron för, ökenblues ofta kallad, fortsätter att förföra lyssnare världen runt tack vare efterföljare som Tinariwen, Tamikrest och många andra.

Ibland vaskas det också fram nya guldkorn från själva källan. 2010 kom albumet Ali & Toumani, duoinspelningar gjorda med landsmannen Toumani Diabaté, och nu kommer albumet Voyageur i Ali Farka Tourés eget namn.

Skivan består av låtar inspelade under en femton år lång period, vissa av dem fångade ”on the road”, under hans många resor mellan spelplatser, andra hemma i studion mellan albumsessions. På tre av spåren hörs sångerskan Oumou Sangaré.

Inget av musiken har tidigare getts ut på skiva och har nu finputsats av producenten Nick Gold, som jobbade med Touré i två decennier, i samarbete med sonen Vieux Farka Touré – som i dag förvaltar faderns musikaliska arv med en helt egen karriär.

Voyageur ges ut på World Circuit den 10 mars och en första singel, Safari, finns att lyssna på redan nu via sedvanliga strömningstjänster eller här som video:

Patrik Lindgren