Polsk-svensk-estniskt samarbete över Östersjön

Svensk-estniska gruppen Fränder och polska trion Sutari hade precis hunnit inleda en gemensam Sverigeturné i våras när pandemirestriktionerna slog till, men i stället för att deppa ihop gick de in i en studio i Jakobsberg och spelade in den gemensamma ep:n Across the Baltic sea, som kommer i början av nästa år.

Första smakprovet, Wedding song, släpps digitalt redan nästa vecka och bygger på en traditionell polsk sång som här fått nya instrumentala partier och även en helt ny del med svensk sång. Videon här nedan är gjord under inspelningarna.

Fränders Gabbi Dluzewski figurerar för övrigt i det snart kommande numret av Lira (ute nästa fredag!), där vi går på djupet på temat sången i den svenska folkmusiken.