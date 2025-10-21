Planetapriset till Fredy Samuel Lundh

Nu på torsdag invigs Planetafestivalen, för 21:a gången i ordningen. Och som vanligt delas samtidigt priset Årets inspiratör ut, vilket i år går till musikern, fritänkaren och branscheldsjälen Fredy Samuel Lundh.

Fredy Samuel är på branschmässan Womex i finska Tammerfors hela veckan och kan därför inte ta emot priset på plats, men festivalens representant får tag i en upprymd mottagare per telefon. ”Jag blir så rörd alltså. Jag minns ju att sådana som Sten Källman fått priset – och det är ju en legend. Det är bara overkligt. Jag är helt överrumplad.”

Fredy Samuel Lundh tilldelas priset för en hel bukett av skäl: för engagemanget som arrangör, som samlande kraft för Folk Youth Västra Götaland, som öppensinnad musiker, för projektet med den genderöverskridande folkdräkten Bäckadräkten, och slutligen för ”experimentlusten i alla dessa roller; för förmågan att tänja vad folkmusik och folkmusikens människor är och kan vara”.

Som artist, med nyckelharpa som huvudinstrument, kan Fredy Samuel Lundh höras i flera olika sammanhang, med dubbelkvartetten Woodlands Bäckafall, med klubbiga trion Fælt, solo som Fredy Clue.

”Jag har alltid varit ambitiös, alltså till den grad att jag gick in i väggen redan som 13-åring. Men genom det har jag lärt mig – och vill gärna skicka med – att jag nu arbetar som en traktor, inte en Ferrari. Det hjälper”, berättar Fredy Samuel för Planetas representant.

Efter invigningen på torsdag fortsätter Planetafestialven i elva dagar med 80 programpunkter i Göteborg och runtom i Västra Götaland. Förutom konserter med artister som Tartit och Celso Paco & Dynamo De Luxe vankas det generöst med prova-på-workshops och ett mycket starkt program för barn. Liksom även för äldre, i satsningen Planeta Senior – där faktiskt pristagaren dyker upp igen nästa onsdag med musikföreställningen ”Vad gömmer du?”, en repris från förra året.

”Det var något av det finaste och häftigaste jag gjort. Att få se folk reagera på tonen av en fiol eller nyckelharpa och bara börja dansa. Wow! Alltså, ibland blev det ju bugg fast jag spelade polska. Det var bara upp och stå och liksom köra. Det är så himla roligt.”

Läs mer om Planetafestivalen här.

Fotnot för transparensens skull: Liras redaktör Patrik Lindgren är sedan starten 2013 medlem av juryn för Planetapriset.