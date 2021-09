Phontastic-stipendiet till Daniel Tilling

För andra året delar framlidne Anders R Öhmans Phontastic-stiftelse ut ett stipendium om 25 000 kronor som ska gå till en jazz­musiker som ännu inte fyllt femtio år och som verkar i skivbolaget Phontastics anda. Och efter saxofonisten Amanda Sedgwick i fjol är det i år dags för pianisten Daniel Tilling att tilldelas stipendiet, vilket sker i morgon fredag.

Motiveringen lyder bland annat:

”Daniel Tilling har under en lång följd av år tillhört de främsta pianisterna i Europa som bygger sitt spel på en solid jazztradition, men som med sin eminenta teknik och musikalitet kan smälta in nästan vilket musikaliskt sammanhang som helst. [—] en musiker som har såväl hantverket som den konstnärliga visionen under full kontroll.”

Daniel Tilling är en flitigt anlitad medspelare, hörs i bland annat Stockholm Swing All Stars och Stockholm Jazz Orchestra och har samarbetat med musiker som Miriam Aïda, Fredrik Kronkvist, Viktoria Tolstoy och nämnda Amanda Sedgwick.