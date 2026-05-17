Passionerat med sandpapper i rösten

Buika

Selam, Uppsala Konsert & Kongress, 16 maj 2026

Buika, den fantastiska rösten från Mallorca, har slagit igenom stort med sin latino-jazz-flamenco-fusion och möter den här kvällen ett fullsatt Uppsala Konsert & Kongress med en entusiastisk, mestadels medelålders publik.

Hennes band bestående av trummor, bas, två percussion/kornett, piano, keyboard/trombon är alla mycket kompetenta i latinjazz-skolan och ibland är det mycket finurliga rytmiska vävar och fina solon i kompet bakom Buika.

Vi får höra axplock från från hennes album med många av hennes större hits och alltid med hennes passionerade sång, ibland med rå styrka, ibland med en mer lågmäld känsla men alltid med det underbart fina sandpappret i rösten.

En del av låtarna kan ibland tendera att bli lite väl mycket av sofistikerad bakgrundsmusik, visserligen som en fin kontrast till hennes röst och personlighet, men jag riskerar att tappa intresset ibland.

Men oavsett låtarnas karaktär så lyser hennes flamencopassion igenom som en röd tråd genom hela konserten där hennes lite udda men charmiga mellansnack blir en del av det hela.

Den mycket nöjda publiken vill inte att hon ska sluta och lyckas ropa in henne till extranummer, en kärlek som tycks ömsesidig, då hon förklarar Uppsala sin kärlek och lovar att återvända.

Text: Magnus Kjellberg

Bild: Hélène Lundgren