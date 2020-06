Oumou Sangaré unplugged på nytt album

Den maliska stjärnan Oumou Sangarés senaste studioalbum Mogoya kom 2017, och följdes året därpå av ett remixalbum. Nu går hon motsatt väg och ger ut en skiva med helt akustiska inspelningar inspelade live i studio. Skivan heter Acoustic och har releasedag 17 juni.

Redan nu finns ett första smakprov, där hon framför låten Djoukourou live med ett nätt litet femmannaband där gitarristen Guimba Kouyaté lär vara den musikaliske iscensättaren.

Skivan spelades in under två dagar i en stor studio i Villetaneuse, utanför Paris. Allt fångades live, utan förstärkning, omtagningar eller pålägg. Merparten av materialet är från nämnda album, och Laurent Bizot på skivbolaget No Format berättar:

– Jag föreslog Oumou att hon skulle spela in det här, ett slags ”Mogoya vol 3″, efter en konsert hon gav i London för att fira No Formats 15 år. På den konserten hade hon för första gången någonsin gått med på att testa det här helt akustiska upplägget, vilket handlar om att bara släppa loss. Utrymmet det skapade för hennes röst var helt underbart.