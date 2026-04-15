Olle Adolphson-priset till Maria Lindström

”En musikant, estradör och poet som på ett personligt vis behärskar konsten att gyckla med såväl orden som tonerna” – så inleds motiveringen till att visartisten Maria Lindström tilldelas årets minnespris för betydande insatser på visdiktningens område av Olle Adolphsons minnesfond i Kungliga Musikaliska Akademien.

Den 72-åriga Maria Lindström har en mångsidig karriär – främst kanske som visartist med både egna sånger och tolkningar av allt från Birger Sjöberg och Strindberg till Bellman – som på senaste skivan Mutter på tuppen, med sjutton av dennes epistlar. Under proggeran var hon med i det feministiskt lagda bandet Husmoderns bröst.

Men hon har också gett ut en diktbok och en memoarbok och haft skådespelarroller på olika teatrar.

2021 tilldelades hon Svenska Vispriset, som delas ut årligen av Riksförbundet Visan i Sverige.

Olle Adolphson-priset delas ut vartannat år och har tidigare gått till bland andra Mikael Wiehe, CajsaStina Åkerström, Ola Magnell, Monica Dominique och Georg Riedel.

Motiveringen gällande Maria Lindström avslutas enligt följande:

”…en upptäckare som envist vandrat längs alldeles egna stigar under sina dryga 50 år som artist. Förutom att skapa och framföra sitt eget finner hon på att skriva för kolleger, väva samman sina toner med Strindbergs dikt, färglägga Birger Sjöberg eller, som nu senast, dragspela med Bellman. Men Maria Lindström bör främst njutas av den publik hon rutinerat överraskar, underhåller och utmanar med sina sånger och anekdoter eller trollbinder med sitt varierade gitarrspel. Det är underbart att vistas i de rum där hon framträder.”

Prissumman om 75 000 kronor delas ut den 30 april.

Patrik Lindgren