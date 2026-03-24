Nyutgiven musik i kortformat

Den ofta alldeles lagom långa ep:n är tillbaka som format, om än oftast digitalt – och här lyfter vi fram åtta aktuella släpp från Breda Gatans tradfolk via Matilda Schyborgers jazzpop och starten på en ny ep-serie från ”La La Lars” Skoglund.

Breda Gatan: Hjärtat klappar (Egen utgivning)

Kvartetten Breda Gatan är en lyckad vägkorsning av sångerskorna Emma Härdelin och Johanna Bölja Hertzberg samt fiolspelmannen Kjell-Erik Eriksson och nyckelharpisten Ola Hertzberg. Det känns väldigt mycket som en grupp som uppstått spontant och av ren spellust. Ett debutalbum kom 2019, en liten ep 2023, och så nu i februari en ny kvartett tradlåtar – återigen med känslan att lusten bara råkat fallit dem på. Titelspåret brukar oftast skrivas ut som Hjärtat klappar i mitt bröst (men googla och du hamnar ofelbart hos 1177!) och har på senare år även gjorts i fin tolkning av Åkervinda. Fyra fina låtar varav den sista, Tyska klockorna, görs helt a cappella med Härdelin och Bölja Hertzberg.

Blå Valvet: Så går en dag från vår tid (Egen utgivning)

Redan i december kom den här lilla debuten från trion Blå Valvet, som utgörs av folksångerskorna Annie Engvall och Ellen Almgren samt Olov ”Klyv-Olle” Lindroth på klaviatur (piano, tramporgel, dragspel). Liksom Breda Gatan är fokus på tradlåtar i nya stuk – de kallar själva musiken för ”otyglad folkmusik”. Den första låttrippeln släpptes kring lucia och kunde med viss vilja fungera som julmusik, stämningstät och lågmäld, men har egentligen inga sådana kopplingar – snarare tidlösa låtar i känslosamma utsvävningar. Fint!

Gil Felix: Heroi de sertão (Epidemic Sound)

Något helt annat bjuds vi på av den Stockholms-baserade Gil Felix – från Salvador, Bahia, Brasilien – som uppföljning till fjolårets fina ep América abukaka II. Fyra nya spår inspelade med producenten Andreas Unge och ett svenskt musikerteam av toppklass: Gustav Lundgren, Tomas de Paula Eby, Daniel Fridell och Niklas Gabrielsson Lind.

Evil Emil & King Kingo Cobras: Jerker’s garage (Egen utgivning)

Något ännu mer helt annat väntar från detta svenska zydecoband som varvar klassisk cajun/zydeco-repertoar med egenskrivet i samma stil. Ett flitigt liveband från Arvika som hållit igång i snart trettio år, frontade av elakingen Emil Engqvist på sång och durspel. Här sju nya låtar av ”zydeco madness” (deras ord) – för mig personligen ett ungefär alldeles lagom stort antal innan överdosen hotar att slå till …!

La La Lars: Lilla Lars (Gothborgen Recordings)

Vi glider över på jazzspåret med den här godbiten som även innebär starten för en ny ep-serie som trummisen och låtskrivaren Lars Skoglund kallar Lilla Lars. Vi har tidigare hört honom med egen kvintett (och i många andra sammanhang, inte minst som ny trummis i Oddjob) men här är tanken att skala ner det till mer avskalade sättningar. Först ut är en intressant hoptotad trio med Carl Bagge på piano, Johan Berthling på bas och Skoglund själv på trummor. Fyra låtar komponerade av Lars Skoglund där det härliga öppningsspåret (Den stora) Olusten för tankarna till just Oddjob. Fyra låtar av rätt skiftande karaktär och en kul idé – vi ser fram emot fler utgåvor i framtiden!

Ida Sand är aktuell med en ny ep på temat relationer. BILD: Nikola Stankovic

Ida Sand: I’ll be right there (Act)

Ypperliga sångerskan, pianisten och låtskrivaren Ida Sand mellanlandar med en tematisk miniskiva på temat relationer i olika former och slag – fyra nyskrivna låtar i singersongwriter-stuk med drag av jazz, americana och blues. En låt solo med sång och piano, annars uppbackad av en kvintett med bland andra Ola Gustafsson på gitarrer och pedal steel och Jesper Nordenström på Hammond.

Matilda Schyborger: She’ll be fine (Flak Records)

Matilda Schyborger balanserar liksom tidigare mellan jazz och pop – oftast snyggt så på dessa fem låtar där Gustav Altes gitarrspel får stort utrymme och ibland väcker minnen av nittiotalistisk dreampop med mycket reverb. Stämningsfull produktion signerad Klara Goliger och konsekvent välskrivna låtar, även om jag tappar intresset under mittenspåret Nellie där det blir för mycket hurtfrisk alternativpop för min smak.

Länge Leve: Jazz på lesbiska – kapitel 1 (Pacaya Records)

Första ep:n från trion Länge Leve – bestående av Kristin Rosendahl på piano, Boel Mogensen på kontrabas och Maria Dahlin på trummor. Skivan uppges vara ”en hyllning till queera liv och känslor” och titeln och den liksom underförstådda folktonen anspelar förstås på klassikern Jazz på svenska – i låten Siri känns basgången som en direkt kommentar till Georg Riedel. De fem låtarna, alla skrivna av Rosendahl, är döpta efter personer vi får lära känna genom musiken; en bra idé som triggar nyfikenheten. En lovande debut som väcker lust efter fler kapitel som vi hoppas kommer under året – den här släpptes redan före jul.

Patrik Lindgren