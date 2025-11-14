Nysträngad supertrio debuterar

Det har viskats och antytts ett tag nu – och nu är de här, supertrion Rydvall Mjelva Carr med tre av Nordens mest framstående folkmusiker i samlad front.

Två av dem, Erik Rydvall och Olav Luksengård Mjelva, känner vi förstås från den gemensamma duon, men som sedan 2019 års album Vårvindar friska primärt tycks ha ägnat sig åt att (med stor framgång) göra musik för film och tv-spel. Ale Carr å sin sida känner vi bland annat från trion Dreamers’ Circus.

Många strängar blir det i kombinationen nyckelharpa, hardingfela och cittern, och de beskriver det själva som att de rör sig i ”en klangvärld där den nordiska folkmusikens djup möter kammarmusikens och barockens elegans”.

I dag den 14 november debuterar trion på strömningstjänsterna med sin första ep, Heartspin, en mix av egna kompositioner och traditionella melodier från Uppland och norska Hallingdal.

Vi bad trion att ta oss genom de fyra spåren på ep:n – som alltså finns på bland annat Tidal och Spotify:

Heartspin / Storsvarten

”Heartspin, skriven av Ale, handlar om den första gnistan, ögonblicket när hjärtat hoppar till. Låten som också fick ge namn åt ep:n spelades in tidigt i trions samarbete. Den binds samman med Storsvarten, en polska efter Byss-Calle (Carl Ersson Bössa). Vi har spelat Storsvarten på jam tidigare och den passade perfekt ihop med Heartspin. De talar fint med varandra”, säger Erik Rydvall.

Suovas

”Vår första gemensamma komposition, född ur både musikalisk lek och en god lunch med suovaspizzor på Röros. Vi satt där med pizzan och instrumenten, och allt bara flöt på. Det kändes som att låten skrev sig själv”, säger Ale Carr.

Nils Gudmundsrud

”En traditionell springar från Hallingdal, efter spelmannen Kristian Øvrevollseie. Nils Gudmundsrud var ordfører i Ål kommun och känd som en god dansare – något som märks i rytmen. Det är en av mina favoritlåtar,” säger Olav Luksengård Mjelva.

”Musiken är fantastisk! Traditionellt spelar man den solo, så det har varit spännande – och utmanande – att hitta ett gemensamt samspel i den”, säger Ale Carr.

Humming man

”En stilla, filmisk melodi, inspirerad av bilden av en gammal man som går och gnolar för sig själv. Jag såg framför mig en man som går där, nöjd och fri,” säger Ale Carr som skrivit låten. ”Vi ville fånga den känslan där glädjen och minnet möts.”

Trion jobbar för fullt just nu med att bygga upp en repertoar, vilket möjligen leder till ett fullängdsalbum men då först under nästa eller nästnästa år. Närmast väntar en spelning på Vega i Köpenhamn under Folkets Festival den 17 januari (en endagsfestival med blytungt program med nordisk folkmusik: Dreamers’ Circus, Maija Kauhanen, Teitur, Kalejdoskop Trio, Phønix, Tuvas Blodklubb…) och sedan är de i full färd att boka turnéer och festival för 2026 och 2027.

– Det är en speciell känsla med nya spelkompisar. Att bygga en ny repertoar, hitta vårt gemensamma språk och samspel. Känns som början på något väldigt fint, säger Ale Carr.

Patrik Lindgren