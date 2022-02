Nya skivor i korthet

Elsa Håkansson: Forest songs (Studio Kvastis)

En ytterst fin liten debut-ep som gick under Liras radar – och verkar det de flesta andras också – när den kom sent i höstas. Men: det här är för bra för att bara lägga åt sidan och gå vidare. Elsa Håkansson gör musik i ett slags americana/folk/singer-songwriter/vis-tradition och har tidigare hörts samarbeta med ypperliga duon My Bubba på skivan My Bubba & Elsa sjunger visor, där de tolkade svenska visklassiker. Här är det dock idel eget material, och starkt sådant, tvärsäkert framfört med exakt lagom dos skörhet. Kolla in!

KJT & The Dreamers: Living lovely children (Krokodill Records)

Blåsaren Klas Jervfors Turners mångsidighet gör honom lite svårbestämd – tur att musiken själv så tydligt vet var den hör hemma! Ep:n här, med musiker som Zilverzurf och Robin Cochrane, består av fem låtar tillägnade lika många barn i hans liv. Svängig instrumentalmusik med element av jazz, svensk folkmusik och afrikansk och jamaikansk rytmik. Ett slags upptakt till det snart kommande dubbelalbumet Odonata.

Le Lac Long 814: Tessons flottants (Comedia)

Den svenska sångdiktarduon med det udda namnet (syftar på Dalälven) utgörs av poeten Bengt Söderhäll (vars texter översätts till franska) och tonsättaren och sångaren Daniel Östersjö. Tessons flottants, ”flytande skärvor”, är ett helt paket bestående av cd-skiva, dikter, foton och illustrationer. Musikaliskt mångfacetterat och ambitiöst.

Woodsfolk: Tundra blues (Ein Mangfaldig Kar)

Från ökenblues till skogsfolk? Titelns tundrablues är i alla fall menat som en hommage och nordisk motsvarighet till den västafrikanska glesbygdsmusiken. Fyra singlar med liknande tematik har samlats till en ep, där bland annat ingår en omtolkning av Boubacar Traorés M’badehou som i Erik Woods tappning blivit Shaman of the tundra.

Per Thornberg: The Sweetspot sessions (Strawtown)

En femspårs-ep med eget material inspelad i halländska Sweetspot Studio med gammal hederlig one mic recording-teknik, alltså en enda mikrofon som det gäller att placera sig rätt runt och som väl utnyttjat ger en fin känsla av rumslig närvaro. Tenorsaxofonisten Thornberg har med sig Mattias Grönroos på kontrabas och Michael Edlund på trummor och jo, nog känns det som att sitta där på plats mitt ibland dem!

Caroline Mayer: Everything must change – A poetry of suspended time (Egen utgivning)

Svensk sångerska baserad i Frankrike sedan några år, här med sitt andra album av finstämd jazz där hon tolkar allt från Neil Youngs Harvest moon via Beatles Blackbird till titelspåret som ju bland många andra Nina Simone gjort.

Aurora Brännström Trio: Clermont Avenue (Egen utgivning)

Den amerikanska standardrepertoaren tål att höras om och om igen, och här är det sångerskan Aurora Brännström som på ett rättframt och inbjudande vis tar sig an klassiker som Bye, bye blackbird och Here’s that rainy day tillsammans med Ludvig Lundgren på piano och Mårten Korkman på kontrabas.

NAB Trio: My soul is a bird (Sodamusic)

Tre musiker från olika generationer och bakgrunder möts i ett intimt jazzigt sammanhang, präglat av Nema Vinkeloe Uuskylas klassiskt skolade sång men också av själva vidden i det musikaliska: sköra folktoner möter eftertänksam jazz och ibland mer avantgardistiska tongångar. Vinkeloe Uuskyla trakterar även cello, Annika Törnqvist spelar elbas och Biggi Vinkeloe altsaxofon och flöjt.

Süperstar Orkestar: Süper shock! (Hajde Records)

Pandemi eller inte, detta till synes outtröttliga svenska balkanbrassband lirar oförtrutet på och gick i november in i studion för att spela in denna ep med fem traditionella trubaci-låtar som de lärt sig av romska band från södra Serbien. Det är där brassbandstraditionen är som starkast i dag, framhåller de, med band som Orkestar Kobra och Orkestar Dejan Avdic. En scen som gått lite under radarn utanför Balkan men vars repertoar nu lyfts fram här!/

Krilja: Roma songs from Russia and Eastern Europe (Liljans Musik)

En skiva som ursprungligen gavs ut redan 2015, men upphovspersonerna blev aldrig riktigt nöjda med slutresultatet – så nu kommer den igen, med något omformulerad titel och rejält om-mixad musik. Grundmaterialet är dock detsamma – traditionella romska sånger från Ryssland och Östeuropa – och förstås musikerna: Emil Pernblad på gitarr, Jonas Liljeström på fiol och Marita Johansson på sång.

Brick Notes: Önskebrunn (Egen utgivning)

Ung svensk jazzkvintett begår albumdebut med ett sex låtar litet album, med överlag långa och ambitiöst arrangerade kompositioner. Inledande spåret Pop? tycker ställa just den frågan – är inte detta pop lika väl som jazz? Med de tunga trummorna långt fram i mixen och en lockande melodi. Sättningen och stämningen varieras överlag friskt, Johan Nordin växlar mellan vanligt piano och elpiano, ibland i samma låt, Kasper Wennberg mellan altsax och tvärflöjt, Samuel Knutsson mellan trumpet och flygelhorn. Rytmsektionen är stabil med Amanda Törngren på bas och Manfred Josefsson vid trummorna.

Kolla förresten även gärna in saxofonisten/flöjtisten Kasper Wennbergs just släppta debut-ep i helt eget namn, Där jag är, med annat kvintett, med bland annat Henrik Persson på gitarr. Ny generation musiker på väg framåt!

TEXTER: Patrik Lindgren