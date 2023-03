Nya skivor i korthet – våren 2023

Amanda Ginsburg & Askanäs Kammarkvartett: Vi gjorde det igen (Ladybird/Naxos)

Det började med en konsert på Askanäs Kammarmusikfestival i augusti 2021 där Amanda Ginsburg och hennes trio spelade tillsammans med en stråkkvartett, växte till ett nära samarbete och nu en gemensam liten skiva. Fyra Ginsburg-låtar och Olle Adolphsons Om natten är alla änkor grå har arrangerats om av trions pianist Filip Ekestubbe till en skimrande liten juvel. Släpps digitalt nu men en vinylutgåva är också på väg.

Kasper Agnas: Grain live (Frim Records)

”Kakofonisk skönhet” benämnde pricksäkert Liras recensent gitarristen Kasper Agnas soloskiva Grain när den kom för två år sedan. Här följs den upp med en på Fylkingen gjord liveinspelning där tre av albumets fyra längre spår tas med på nya ljudliga äventyr. Skirt och svävande, intensivt och koncentrerat, och som recensent Bengt Eriksson påpekade redan sist: det här är musik att lyssna fokuserat på, låta sig dras med i, eller inte alls.

Quercus: Folium (Solters Records)

Debutalbum för kvartett som spelar saxofonisten Edvin Ekmans kompositioner. En jazz med starka dragningar till ett rejält rockigt uttryck, med bastant trumspel och en ibland en rätt så taggig elgitarr (signerad Lage Nordling) som gärna tar mycket plats och kontrasterar mot det ofta mer lyriska saxofonspelet på tenor och sopran. Enbart titellåten finns på de stora strömningstjänsterna, men kolla in Bandcamp där det både går att lyssna digitalt och beställa lp.

Olle af Klintberg: Liemannens klagan och andra låtar (Egen utgivning)

”När en dörr stängs så öppnas ibland ett fönster”, skriver Olle af Klintberg själv om att hans skiva äntligen blev av. Låtarna hade legat och grott länge när pandemin kom och tvingade de ständigt kringflackande spelkompisarna att stanna hemma. Kompisarna heter Anders Hall, Lena Jonsson, Arvid Svenungsson och Markus Räsänen och låtarna är alltså af Klintbergs egna, fina sådana, skrivna till allt från bröllop till begravningar genom åren.

Ebo Krdum: Revolt for change (Epidemic Sound)

Produktiviteten är hög nu i team Ebo Krdum, men som tur är fortsatt också kvaliteten. Bara ett halvår efter albumet Love & struggle (den snabba uppföljaren till genombrottet Diversity) kommer detta minialbum, där han blickar tillbaka på det Sudan han en gång flydde från. Sju mestadels avskalade spår i samarbete med producenten Andreas Unge och bolaget Epidemic Sound.

Jens Ulvsand: Trad groove 2 – Solo duets (GO Danish Folk Music)

Avskalat trad av helt annat slag blir det här. På den första ep:n Trad groove från 2021 hörde vi Jens Ulvsand helt solo ta sig an fyra tradlåtar ur samlingen Svenska låtar. På uppföljaren utvecklar han konceptet och spelar duett med sig själv, på bouzouki, gitarr och tenorgitarr.

Camilla Åström & Petra Haraldson: Unarmed – Songs from the poetry of Karin Boye (Kakafon Records)

Hösten 2020 gav Camilla Åström och Petra Haraldson ut skivan Vapenlös, med egna tonsättningar av Karin Boyes poesi. Musiken gav genklang, och nu är det dags att sprida ordet i vidare kretsar. För detta ändamål har de utvalda texterna översatts till engelska av Linda Schenck och sjungits in på nytt i delvis nya arrangemang.

Urban Björn: Okänt album, okänd artist, känd poet (Egen utgivning)

Och på tal om Karin Boye så kommer här ytterligare ett album på samma tema men på ett möjligen något mer anspråklöst vis. Här är det sångaren Urban Björn som redan för 25 år sedan gav sig på att tonsätta ett antal av Boyes dikter som då framfördes solo med gitarrkomp. Nu har han tillsammans med de jazzskolade sönerna August och Isak Björn spelat in dessa i studio, tretton sånger som ges ut digitalt den 18 mars.

Georg Meggs: Mätt hund på en sten (Egen utgivning)

Den produktive skånske bluesmannen och numera musikaliskt allt bredare sångsmeden Anders ”Georg Meggs” Hansson snittar sedan en tid på ett album år året och levererar här tio nya låtar som spänner från Peps-igt skånsk blues till landsvägsdammig americana.

Texter: Patrik Lindgren