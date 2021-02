Nya skivor i korthet – samlingsalbum

Music from all corners of the world (Caprice/Naxos)

Under många år gjorde Rikskonserter i samarbete med Sida inspelningsresor för att dokumentera och lyfta fram folklig musik – alltså inte enbart folkmusik – från de mest skilda håll, från Guatemala till Vietnam, Montenegro till Tanzania. Skivorna ”Music from …” blev ett kvalitetssäkrat koncept för musiknyfikna och nu samlas 41 exempel från dessa skivor på en matig dubbel-cd, en färgstark introduktion till en vibrerande värld av musik.

Cuba: Music and Revolution – Culture clash In Havana Cuba – Experiments In Latin Music 1975-85 Vol 1 (Soul Jazz). Lång titel på mäktig dubbel-cd som letar sig en bra bit bortom det mest bekanta från Kuba. Bakom det hela står superkonnässören Gilles Peterson och Soul Jazz-bossen Stuart Baker och fokus är på gränsöverskridande musik som dock i mycket liten grad nått utanför örikets egna gränser. Visst finns här kända namn som Irakere och Los Van Van men också ohörda akter som Grupo De Experimentación och Orquesta Ritmo Oriental.

Rough Guide to avant-garde Japan (World Music Network)

Japansk musik har av tradition varit öppen för nytänkande och experimenterande i alla upptänkliga riktningar och här har samlingsspecialisterna på Rough Guides tagit sig an att presentera ett minst sagt brokigt urval samtida japansk avant-garde. Kammarfolk, stökig jazz och elektro-akustiskt omvartannat.

Patrik Lindgren