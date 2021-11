Nya skivor i korthet – jazz med mera

Jonas Isaksson/Stina Hellberg Agback Quartet: Great plains (Kokoro No Ko/Bandcamp)

Stina Hellberg Agback på harpa och Jonas Isaksson på gitarr fortsätter sitt gemensamma utforskande av musikens slättland, som i deras värld kan betyda såväl den amerikanska prärien som Uppsalaslätten. Luftig och ibland lite drömsk jazz med öppna vyer och rundade kanter men inte utan bett.

Franska Trion: Musiken från I väntan på Jan Myrdals död (Egen utgivning)

Soundtrack till den udda dokumentären som skildrar Jan Myrdals sista år och den udda vänskapen mellan Myrdal och hotellmiljonären Lasse Diding. Klockrent musiksatt av kultiga Franska Trion som stöper om klassiska arbetarsånger till lojt stompigt barhängsjazz med Matti Ollikainens lakoniskt släpiga sång i första ledet.

Mimmi and The Original Blue: ”Excuse me, but this is my place!” (TengTones)

Inte helt själsfrämmande är på sätt och vis detta nybildade band med i centrum trumpetaren Erik Tengholm och sångerskan Mimmi Gunnarsson. På dåtidstypiskt maner i både stuk och sound tar de sig an kända och mindre kända klassiker från 1930- och 40-talens swing, blues och jazz.

Trio Ramberget: 24 ways (Piano And Coffee Records)

Något helt annat får vi från denna trio som varsamt och smygande och ytterst suggestivt söker sig fram på ett närmast Brian Eno-ambient-aktigt-men-jazzigt vis med den murriga sättningen trombon, basklarinett och kontrabas. Senast gav de ut Musik att somna till, här kommer ett minisoundtrack till dygnets alla timmar, alla spår i varsin tonart varvet runt från C till B-moll.

Dennis Egberth: Cavum oris (DEg)

Tätt på Dennis Egberths första, med kvintett, kommer här Egberths debut som soloartist på trummor och slagverk. Åtta helt fria soloimprovisationer inspelade under en och samma dag i april. Något spår bjuder på tydliga ekon av gamelanmusik men oftare är det ett högkoncentrerat utforskande av trumsetets möjligheter. Ljudmässigt som att befinna sig mitt bland hans trummor och pinaler.

Niklas Fite & Raymond Strid: Avec (Egen utgivning)

Mer närskådande utforskande bjuder denna duo med tungt meriterade slagverkaren Strid och den fyrtio år yngre gitarristen och banjoisten Fite. På menyn står fyra olika avec, från calvados till armagnac, och totalt femtio minuter av egenartade klanger och melodiska fragment.

Fält, Rothenberg & Thorne: Faultlines (Rattle Records)

Vad kan hända på ett hotellrum under en Womex-mässa? Jo, ännu mer experimenterande! Den 25 oktober 2019 spelades detta in i rum 603 på Scandic i Tammerfors, med Rob Thorne på traditionella maori-instrument, David Rothenberg på blås och Anna Fält på röst. Hur det låter? Far out! Och samtidigt slående jordnära.

SEV Trio: Far from close (Anelia Records)

Den grekiske gitarristen Tassos Spiliotopoulos etablerade sig först på Londons jazzscen men är sedan 2013 baserad i Stockholm och gav för några år sen ut det fina albumet In the north med svenska musiker. Här återanknyter han till den grekiska scenen i en gitarr-bas-trummor-trio med stor bredd i uttrycket, från det elegant lyriska till mer fusion-aktiga åkningar.

Patrik Lindgren