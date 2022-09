Nya skivor i korthet – hösten 2022

Andi Almqvist: Live in Malmö (Deliberate Music)

Malmöartisten med band visar upp hela bredden från pianodrivna kärleksballader via känslig americana till ösig rock, ibland med sårigt Nick Cave-ska kvaliteter. Skivan spelades in under pandemin, live utan publik (den liveströmmades dock) på Victoriateatern och det är slående hur väl Andi Almqvist ändå lyckas nå fram och ut med sin energi.

Malin Bengtsdotter: EP (Bengtsdotter Records)

Innan Ebo Krdum slog igenom i eget namn med buller och bång häromåret var det bandet Genuine Mezziga som gällde. En av kollegorna därifrån testar nu också hon solovingarna med en första ep i eget namn. Malin Bengtsdotter är singer-songwriter och skriver jordnära folktonade sånger på svenska med akustiskt komp.

Stockholm Folk Trio: Urban folk (Footprint)

Så till ett album med musik som letats fram från arkivhyllorna – med en trio som var verksam under några år i början av 00-talet (då under namnet Plan 3) med Gunnar Idenstam på tramporgel och keyboard, Lisa Rydberg på fiol och Jonas Sjöblom på slagverk och lite sång. Tradlåtar och eget med en stundtals unik touch.

Maja Heurling & Ola Sandström: Irrbloss – Songs from the poetry of Signe Aurell (Kakafon)

Projektet Irrbloss, med tonsättningar av emigrantpoeten Signe Aurell, skrev vi om i Lira 2019. I höst ska duon följa vidare i Aurells fotspår med en turné i de nordamerikanska svenskbygderna. Lagom till detta kommer en ep med fyra av sångerna på engelska.

Bengt Sjöberg: Jag har aldrig sett den blå månen över Kentucky (Egen utgivning)

”Jag är en Norrlandspojk som längtar hem” lyder refrängen i öppningsspåret och sätter direkt an tonen för den här skivan. Bluegrass på svenska med välskrivna, reflekterande texter och ett gott driv i kompet. Melankoli, humor och landsbygdsrotad diskbänksrealism med denne bluegrassfantast från Hälsingland.

P-Danjelsa: Nu gå ma (Swingkids)

Kanske inte så närbesläktat musikaliskt men ändå lite på samma tema som ovanstående är jämtländske toastmastern Torbjörn ”P-Danjelsa” Persson som gör sjukt svängig rootsreggae på svenska. Och faktiskt har en låt på nya skivan som heter Jag har knappt vart neri Afrika … För övrigt återfinns typ halva Hoven Droven i kompbandet Röttran.

Göteborg Jazz Orchestra: Slow (Imogena Records)

Första studioinspelningen (efter fjolårets liveskiva Svenska jazzhjältar) från detta nystartade pigga storband. En tre låtar stark liten ep där självaste Georg Riedel specialskrivit två av styckena, som bägge söker sig fram i maklig takt på nyfiken upptäcktsfärd. Riedel utmanas av den fina By the way skriven av duon Erik Weissglas och Svante Henryson.

Thomas Gustafsson: Like living (Soda Music)

Dubbelt så många låtar, alla signerade fine saxofonisten Gustafsson, bjuds det på här. Ibland solo med viss elektronisk bakgrundsassistans, ibland i duo med orgel, ibland understödd av spelkamraterna Anders Kjellberg på trummor och Staffan Svensson på trumpet. Stämningstätt i jazzens gränstrakter mot konstmusiken.

Ellen Pettersson: Origo (Flora & Fauna)

På tal om gränsland så är det där vi finner trumpetaren, flygelhornisten och synttrakteraren Ellen Pettersson. Pampigt, murrigt och psykedeliskt – spejsat och jordnära på samma gång. En spännande debut som möjligen ramlade lite mellan genrestolarna när den släpptes i juni men det är instrumentalmusik värd att kollas in!

