Nya skivor i korthet – folk/roots

Lea & The Loved Ones nya skiva Letters kan du läsa om längst ner i spalten. Bild: Angelica Hvass

Thommy Wahlström: Låtar på sopransaxofon (Krex Records). På självaste julafton släppte denne impro- och folkmusiker en samling med trettio gamla och nya folklåtar spelade helt solo. Påtagligt nära, intima inspelningar tillkomna i en kvarn utanför Uppsala. Enda ackompanjemanget är ljuden av klaffarna, Wahlströms egna inandningar och ibland ett lätt fotstamp.

Sunniva Brynnel & Ludvig Seashore: Gläntan-Vinden (Rosanna Records). Vid sidan av albumet Cities (recenseras här) är min företagsamma kollega även aktuell med den här ep:n i gränsöverskridande duo med ljuddesignern Ludvig Seashore. Sunniva sjunger, spelar tumpiano och annat klingande i spännande, svävande ljudlandskap som jag avhåller mig från att bedöma närmare än så!

Gläns över sjö & strand 2020: Hjärtat slår i Nordanlanden (Egen utgivning). Peter ”Är du lönsam lille vän” Mosskin har återupplivat sitt band femtio år senare och ger ut ett album ur jordnära landsbygdsperspektiv, både helt nya låtar och några nyinspelade sidospår från förr. Sympatisk folk-roots-progg med finurliga, tänkvärda texter.

Orquesta Tangarte & Claudia Pannone: 20. (Monophon). Live­inspelning från svenska Tangartes tjugoårsfirande 2019, på Palladium i Malmö. Salongsfähig men nog så eldig tango med tonvikt på Astor Piazzolla-kompositioner, orkesterledaren Juanjo Passos bandoneon och så förstås den gästande argentinska sångerskan Claudia Pannone, som ofta hörts med Gotan Project.

Erik Jeor: Aquae profundum (Mullhyttemo). Ett något udda grepp som känns förvånansvärt o-udda. Erik Jeor har tonsatt gamla böner från den kristna historien, som framförs av en ensemble bestående av Jennie Abrahamson, Goran Kajfeš, Per Texas Johansson, Andreaz Hedén, Johan Graden, Konrad Agnas och Torbjörn Zetterberg. Kontemplativ art-pop med ett både klangligt och tematiskt djup.

Skogen Kallar: Över stock och sten (2722023 Records). Folkrockband från Göteborg ep-debuterar med fyra psykedeliska utflykter, med saxofonisten Erik Larsson som något slags styrman. För ibland tankarna till Goran Kajfeš orient-folk-jazz, ibland till Merit Hemmingsons folkfunk, ibland till något mer svävande. Lovande!

Zilverzurf: In the garden (­Poets Club Records). Senast vi hörde av Johan ”Zilverzurfarn” Zachrisson på skiva var med Mantra sessions, i duo med Bosse Skoglund. Här bjuder han in till sin egna ”ethno-ambient-folk-rootsy”-värld, för att citera honom själv. Dofter av Afrika, Jamaica och Indien i ett ljudligt och spirituellt sökande tillsammans med musiker som Rafael Sida, Robin Coch­rane och Mamadou Sene.

Lea & The Loved Ones: Letters (Pacaya Records). Mini­album från Lea-Marie Sittler och hennes kära kvartett som rör sig i härliga folk/singer-songwriter-trakter med Joni Mitchell som en av flera goda grannar. Som titeln antyder en skiva på temat brev, högst konkret så: alla låtar bygger på brev hon fått eller själv skrivit. Vackra, akustiska sånger med doft av nysnidat ädelträ.

Patrik Lindgren