Trion Hialøsa har ett konkret syfte, och det är inget mindre än att ta den skånska folkmusiken in i samtiden – att hitta ett nytt skånskt sound. Och för att göra det måste man förstås först ha rotkänning djupt nere i myllan – vilket de med all önskvärd tydlighet visar att de har på den låt vars video vi har den äran att premiärvisa i dag.

Låten är egentligen två, ett slags dubbelcover av å ena sidan Stanna där ni är av det mytomgärdade bandet Philemon Arthur and The Dung och så den traditionella visan Rullande gubben, som tidigare tolkats av bland andra Filarfolket.

Hur kom det sig att ni tog er an just en Philemon-låt? frågar jag trions Love Aamås Kjellsson.

– De är en av de viktigaste grupperna inom skånsk musik och jag är djupt inspirerad av deras sångteknik som tar tillvara på den rikedom av uttrycksmöjligheter som är unika för skånskan. Det är cirka femtio år sedan människan var på månen senast. Det är även femtio år sen Philemon skapade musikhistoria. Två milstolpar i mänsklighetens historia som båda är ifrågasatta om de verkligen har skett. Låten Stanna där ni är handlar om hur exploatering förstör den natur som var anledningen till att folk ville bo på en plats från första början. Detta känns högaktuellt i dagens samhällsklimat, och det var lika aktuellt för femtio år sen.

Videon är filmad och regisserad av Jonathan Morell, i Rörum, nästgårds tv-kändisarna Mandelmann för övrigt, och som framgår präglas Hialøsa av en rejäl dos humor och glimt i ögonvrån, även om musiken alltid behandlas med största respekt. Men på frågan på om humor i folkmusik är något typiskt skånskt biter Love ifrån:.

– Philemon Arthur and The Dung ofta ses som en skämtgrupp, men då missar en alla de mystiska undertoner och traditioner de för vidare i låtar som exempelvis Mor Anka och All makt åt folket. Som skåning är man van att inte bli tagen på allvar av svenskar och som alla grupper som över tid förtryckts har humorn blivit ett viktigt redskap för att kommunicera kring svåra frågor och för att inte kanalisera sin frustration med ilska.

– Stanna där ni är är en manifestering av ett uppriktigt motstånd och ifrågasättande av nykolonialism i form av sommargäster och den exploatering som den övre samhällsklassen genomför till stort lidande för de som bor och brukar marken. Det finns ju teorier om att Philemon Arthur and The Dung kommer från trakterna kring Torekov, som är en särskilt utsatt plats för skattesmiteri, brott mot strandlagen och tennis.

Hur ser era framtidsplaner ut då – kan vi hoppas på ett album snart?

– Vi är ointresserade av framtiden, men mycket intresserade av forntiden så vi räknar med att vi längre fram kommer längre bak. Det snackas om en platta. Den kommer när den är klar. Nu tänker vi mest på att revitalisera långdansen. Den äldsta (och längsta) dansen.

Hialøsa består av Alva Bosdottir på fiol, Malte Zeberg på kontrabas och sång samt Love Aamås Kjellsson på oktavfiol och sång,

Patrik Lindgren

Vill du ha mer av Hialøsa redan nu finns det en fin liten live i studio-inspelning gjord av Live music from Sweden:

Hialøsa from Live Music from Sweden on Vimeo.