Ny musik från Don Cherrys arvtagare David Ornette

I dag släpptes den andra singeln från ett kommande album med Don Cherrys åtminstone i Sverige inte lika kända avkomma David Ornette Cherry – här är det syskonen Eagle-Eye och Neneh som fått mest rampljus genom åren.

Den något äldre David Ornette, född 1958 och får man förmoda döpt efter Don Cherrys nära kollega Ornette Coleman, är dock den som följt fadern närmast i fotspåren musikaliskt genom att mixa världsmusik av olika former med jazz och annat på ett frisinnat vis.

Cherrys favoritbegrepp ”organic” har följt med och syns i många av hans skivtitlar, även så på det kommande albumet Organic Nation Listening Club (The Continual) som ges ut 15 oktober av Spiritmuse Records.

Och alltså: ett par smakprov finns ute nu, sedan tidigare Ancestors are calling och nu också So & so & so and so som bland annat gästas av Neneh Cherrys dotter Tyson McVey. Även dennes halvsyster Naima Karlsson hörs på det kommande albumet.

Patrik Lindgren