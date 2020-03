Ny låt med Ian Carr & The Various Artists – nu i animerad version

En av låtarna på vår egen cd i nya numret av Lira är I like your taste in music, titelspåret på det just släppta albumet med Ian Carr & The Various Artists.

The Various Artists är den engelske men i Dalarna bosatte gitarristen, sångaren, låtskrivaren och filuren Ian Carrs svensk-brittiska combo som tar sig härliga friheter i gränslandet mellan pop och folkmusik, musik som bubblar av såväl livsbejakande spjuveraktighet och känslig precision.

Jag skrev en parentes i tidningen att mina associationer kring den här låten gick till den egensinnige amerikanen Jim O’Rourke, och häromdagen hörde Ian Carr av sig – minsann visade det sig att vi bägge fastnat för samma skiva i O’Rourkes diskografi: Eureka från 1999 (kolla in den!), så antagligen har känslan från den skivan smugit sin in här på någon av musikens outgrundliga vägar.

Hur som helst: här bjussar Carr på en skön liten animerad film till samma låt, skapad av konstnären John Rasimus.