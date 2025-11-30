Norsk trad stöpt i tungmetall

Gangar

Stallet, Stockholm 27 november 2025

När jag häromveckan recenserade en konsert med Duga skrev jag att den var ”årets sannolikt tyngsta konsert hittills på Stallet”. Det var en högst avsiktlig formulering, för jag räknade med att Gangar skulle överträffa den tyngden rejält när de nu besöker Stockholm för första gången. Och visst blir det så.

Den norska kvintetten har sedan de släppte sitt lysande debutalbum Stubb 2023 turnerat en hel del internationellt, och det märks att de har en hel del scenvana. Ett annat tecken på att de brukar hålla till på betydligt större scener än Stallet är den tre meter stora bandloggan på den backdrop som täcker väggen bakom scenen.

Gangar förvandlar traditionella norska folkmelodier till blytung hårdrock och metal, och plockar friskt element från många subgenrer. Samtidigt behåller de svänget i låtformerna, och en stor del av den orimligt lilla publiken på Stallet ger sig ut på dansgolvet i vals, reinländer och pols. Då och då tystnar melodin och dansarna stannar upp medan bandet ger sig in i rytmiskt komplexa djent-riff med kraftigt synkoperade accenter, men så snart melodin drar igång igen gör dansen också det.

Mattias Thedens fiol och hardingfela är de givna melodibärarna, tillsammans med Oskar Goedvriend Lindbergets altsaxofon. Men felorna kan lika gärna förvandlas till distade vrål och saxen till brötiga tjut, eller så spelar den senare med när gitarristen Richard Max kastar sig in i sina gitarrhjältesolon.

Richard Max och Oskar Goedvriend Lindberget. BILD: Rasmus Klockljung

Gangar ger sig aldrig in i de allra hårdaste metalformerna, men tyngden finns onekligen där hela tiden. Inte minst förstås genom riffen som Richard Max och basisten Jonas Thrana Jensen manglar fram med Henrik Dullums dundrande trumspel i ryggen, och när Gangar är som hårdast radar de upp sig på den lilla scenen och headbangar unisont. Av Richard Max syns ofta under konserten inte mer än en kaskad av fladdrande hår, på typiskt metalgitarristmaner.

Den här kvällen hämtar bandet inte bara material från Stubb, utan en hel del av det vi får höra kommer finnas på deras nästa album som släpps i vår. Det låter definitivt som att vi har en av 2026 års främsta skivor att se fram emot, och att döma av dessa smakprover blir den ännu tyngre än debuten. Det skulle inte förvåna mig om Gangar spelar på en betydligt större scen nästan gång de är i Stockholm, för det är på tiden att även Sverige får upp ögonen för detta redan fullfjädrade band.

Rasmus Klockljung