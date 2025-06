Nordisk trad-bonanza när Floating Sofa Quartet möter Dreamers’ Circus

Den närmast ständigt aktuella dansk-finsk-svenska folkmusikkvartetten Floating Sofa Quartet firar under året tio år bland annat med att i höst ge ut sitt femte album, Tides. Vilket på sätt och vis är ett slags återgång till hur allt började för bandet – egna låtar på traditionell nordisk grund.

– Efter trad-plattan Neighbourhood, sångprojektet Sofa songs och trad-projektet Kystnært med Guro Kvifte Nesheim går vi nu tillbaka till det vi gjorde på första plattan, The moon we watch is the same, och jobbar med egna nyskrivna kompositioner igen, berättar Malte Zeberg, kvartettens kontrabasist och svenske representant.

I övrigt hörs i bandet finska Leija Lautamaja på dragspel samt danskarna Clara Tesch på fiol och Mads Kjøller Henningsen på flöjt och annat kul.

Det första smakprovet från det kommande albumet är dock allt annat än nyskrivet, tvärtom snarare, för det som bjuds på är en instrumental tolkning av den medeltida balladen Vallivan (på svenska skrivet ”Vallevan”, tidigare inspelad av bland andra Groupa, med Lena Willemark på sång). Dessutom har man bjudit in svensk-danska trion Dreamers’ Circus till en smärre orgie av drivet melodispel i lager på lager.

Septettens version av den klassiska balladen bygger på den danske folkmusikern Leif Varmarks ”dansversion” (remix kanske vi skulle kalla den idag?) som Mads Kjøller Henningsen i Floating Sofa Quartet lärde sig på en låtkurs med Varmark för länge sedan. För att ytterligare betona rötterna så inleds inspelningen med en repris av en sånginspelning från 1933, med danske Just Poulsen.

”En riktig sommarplåga” kallar Floating Sofa själva det här och, ja, nog sätter den sig svårartat på hjärnan?

Vallivan släpps idag den 27 juni på strömningstjänsterna (och som video här nedan!). Floating Sofa Quartets album Tides kommer i oktober och följs av en turné i november.

Patrik Lindgren